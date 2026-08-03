دستگیری عاملان تیراندازی به شهروندان در یکی از مناطق روستایی شهرستان عنبرآباد

به گزارش ایلنا، سرهنگ اکبر بژندی افزود: در پی وقوع تیراندازی منجر به جرح 2 شهروند، مأموران پلیس امنیت عمومی با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده، 2 متهم دخیل در این حادثه را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

وی به اقدامات انتظامی و قضایی انجام شده برای رسیدگی به وضعیت متهمان این حادثه تیراندازی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: هر 2 نفر متهم دستگیر شده، پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ذیربط معرفی شدند.

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