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عامل تیراندازی خانوادگی در خیابان رسالت ایلام تحت تعقیب پلیس

عامل تیراندازی خانوادگی در خیابان رسالت ایلام تحت تعقیب پلیس
کد خبر : 1822165
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فرمانده انتظامی شهرستان ایلام از وقوع یک مورد تیراندازی در خیابان رسالت این شهر خبر داد و گفت: در این حادثه یک زن و یک مرد مجروح شدند و اقدامات پلیس برای دستگیری عامل تیراندازی ادامه دارد.

به گزارش ایلنا از ایلام، سرهنگ بهزاد بسطامی اظهار کرد : در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی در خیابان رسالت شهر ایلام، مأموران انتظامی بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه مأموران نشان داد فردی به دلیل اختلافات خانوادگی، با استفاده از یک قبضه سلاح گرم به سمت همسر و پدر همسر خود تیراندازی کرده که در نتیجه این اقدام، هر دو نفر مجروح و توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام با بیان اینکه عامل تیراندازی پس از ارتکاب جرم از محل متواری شده است، تصریح کرد: هویت متهم شناسایی شده و دستگیری وی به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار دارد.

سرهنگ بسطامی خاطرنشان کرد: مصدومان این حادثه تحت مراقبت و درمان قرار دارند و پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، در تلاش است در کوتاه‌ترین زمان ممکن متهم را دستگیر و به مرجع قضائی معرفی کند.

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