پخش ۲۰۰۰ تن آسفالت در ۶ محور اصلی شهر رشت در یک شب

به گزارش ایلنا از رشت، رحیم شوقی شهردار رشت به همراه حسن کریمی کرنق عضو شورای اسلامی شهر و معاونت حمل‌ونقل و امور زیربنایی، برای دهمین شب متوالی از خیابان‌های در حال بهسازی و آسفالت بازدید به عمل آورد.

در این عملیات گسترده که با به‌کارگیری ۷ دستگاه فینیشر و پخش بالغ بر ۲۰۰۰ تن آسفالت در شش محور اصلی مناطق پنج‌گانه شهر توسط معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی، شهردار رشت بر تسریع در روند به‌سازی معابر و افزایش کیفیت آسفالت‌ریزی تأکید کرد.

در این بازدید شبانه که با هدف نظارت میدانی بر روند اجرای عملیات روکش آسفالت و تسریع در تکمیل پروژه‌های عمرانی صورت گرفت، شهردار رشت در جریان آخرین وضعیت بهسازی معابر در مناطق مختلف شهر قرار گرفت.

حجم عملیات و مناطق تحت پوشش

بر اساس این گزارش، در شب دهم این طرح گسترده، مجموعاً ۷ دستگاه فینیشر فعال بوده و بالغ بر ۲ هزار تن آسفالت در محورهای زیر پخش شده است:

· منطقه دو: لاکانی، کوچه صندوق عدالت و ضیابری

· منطقه یک: میدان جهاد به رشتیان و بلوار گیلان

· منطقه سه: بلوار احمدزاده

· منطقه پنج: باهنر به میدان گیل

· منطقه چهار: بلوار ملت (بلوار بهشتی به پارک شهر)

تأکید شهردار بر کیفیت و سرعت

رحیم شوقی در حاشیه این بازدید با اشاره به تداوم روند عملیات آسفالت ریزی در شب‌های اخیر، اظهار داشت: مدیریت شهری با عزم جدی و استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود، در تلاش است تا شاهد ارتقای کیفی معابر شهری و رضایت شهروندان باشد.

وی افزود: عملیات آسفالت‌ریزی در نقاط مختلف شهر با اولویت محورهای پرتردد و نیازمند به‌سازی ادامه دارد و نظارت مستمر بر کیفیت اجرا، از اولویت‌های اصلی مجموعه مدیریت شهری است.

همراهی عضو شورا ،معاون و مدیران مناطق

حسن کریمی کرنق، عضو شورای اسلامی شهر رشت نیز در این بازدید با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی عوامل اجرایی، بر لزوم هماهنگی بین‌بخشی برای تسریع در تکمیل پروژه‌های آسفالت و کاهش مشکلات ترافیکی شهروندان تأکید کرد.

معاونت حمل‌ونقل و امور زیربنایی شهرداری رشت نیز ضمن ارائه گزارش از روند عملیات، از برنامه‌ریزی برای ادامه این روند در شب‌های آینده و پوشش کامل محورهای باقی‌مانده خبر داد.

لازم به ذکر است که عملیات آسفالت ریزی در مناطق پنج‌گانه رشت با هدف بهبود زیرساخت‌های شهری، افزایش ایمنی تردد و زیباسازی سیمای شهر در حال اجراست و شهروندان می‌توانند گزارشات تکمیلی را از طریق کانال‌های رسمی شهرداری پیگیری کنند.

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