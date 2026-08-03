رهاسازی یک قطعه پرونده گاوچرانک پس از تیمار در تالاب میقان

به گزارش ایلنا، مازیار شریفی افزود: این پرنده حدود یک ماه پیش، از طریق تماس یکی از شهروندان اهل شهرستان اراک به مرکز تیمار پرندگان استان مرکزی منتقل شد. پس از بررسی‌های اولیه مشخص شد که این قطعه پرنده گاوچرانک به دلیل تغذیه نامناسب، توانایی پرواز خود را از دست داده است.

وی در این خصوص ادامه داد: بر این اساس و با اخذ نظر تخصصی دامپزشک، فرایند تغذیه تخصصی، تیمار و مراقبت‌های ویژه برای بهبود وضعیت جسمانی این قطعه پرنده گاوچرانک در دستور کار کارشناسان اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان مرکزی قرار گرفت.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان مرکزی اظهار داشت: پایش وضعیت سلامت این گاوچرانک به صورت مستمر انجام شد. پس از اطمینان سلامت کامل و بازیابی توانایی پرواز و تأیید شرایط محیطی، پرنده برای ادامه حیات در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شد.

شریفی تصریح کرد: «گاوچرانک» از پرندگان کنارآبزی است که عمدتاً همراه با گله‌های دام در علفزارها، اراضی مرطوب و فضاهای باز و خشک به سر می‌برد. این گونه پرنده، در میان نیزارها یا روی درختان تولیدمثل می‌کند. این گونه از حیات‌وحش در زمره پرندگان نسبتاً فراوان در ایران محسوب می‌شود.

وی بیان داشت: بر اساس آخرین سرشماری انجام شده در منطقه شکار ممنوع میقان، بیش از 20 هزار قطعه انواع پرندگان بومی و مهاجر در این زیستگاه ثبت شده است. تالاب میقان اراک با وسعتی بالغ بر 25 هزار هکتار، زیستگاه ارزشمندی برای 140 گونه پرنده بوده و سالانه پذیرای 53 گونه پرنده مهاجر است.

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