ادارات ایلام را تعطیل کرد
استقرار موج گرما، نیاز به مدیریت مصرف انرژی و افزایش رفتوآمد زائران اربعین، ادارات استان ایلام را در روز چهارشنبه (۱۴ مردادماه) به تعطیلی کشاند.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی استانداری روز دوشنبه در اطلاعیهای اعلام کرد: همه ادارات، سازمانها و نهادهای اجرایی، بانکها (بهجز شعبههای کشیک) و شرکتهای بیمه استان ایلام در روز چهارشنبه (۱۴ مرداد) تعطیل هستند.
در این اطلاعیه آمده است: با توجه به پیشبینیهای هواشناسی، پایدار ماندن روند افزایش دمای هوا، استقرار موج گرما، افزایش رفتوآمد زائران اربعین حسینی و بهمنظور مدیریت مصرف انرژی، تصمیم بر تعطیلی روز چهارشنبه گرفته شد.
بر پایه این گزارش، این تعطیلی شامل نهادهای خدمترسان، مراکز درمانی، نیروهای نظامی، انتظامی و نهادهای عملیاتی، پایگاههای امدادی و نیروهای نوبتکار نخواهد بود.
فعالیت بخشهای امدادی و خدماتی طبق روند عادی و همیشگی ادامه خواهد داشت.
پیش از این نیز، پایان ساعت کاری ادارات استان ایلام در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه هفته جاری با توجه به شدت گرمای هوا، دو ساعت زودتر اعلام شده بود.