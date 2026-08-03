ادارات استان هرمزگان ۱۴ مرداد تعطیل اعلام شد
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان گفت: با استناد به مصوبه کارگروه انرژی استان و موافقت استاندار هرمزگان، تمامی دستگاههای اجرایی، ادارات، بانکها، مراکز آموزشی و دانشگاههای استان در روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه با هدف مدیریت مصرف انرژی تعطیل خواهد بود.
به گزارش ایلنا از ادارهکل روابط عمومی استانداری هرمزگان، محمدرضا پاکروان روز دوشنبه با اشاره به تداوم افزایش دمای هوا در استان، صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی هرمزگان و ضرورت مدیریت مصرف انرژی، اظهار کرد: این تصمیم با هدف مدیریت مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه برق و کاهش مخاطرات ناشی از افزایش دمای هوا اتخاذ شده است.
پاکروان خاطرنشان کرد: مراکز خدماترسان، درمانی، امدادی، عملیاتی، انتظامی، خدمات شهری و سایر دستگاههای ضروری و دستگاه های مشمول ماده ۱۲ امور گمرکی و نیروهای دارای نوبت شیفت گردان مطابق روال معمول و بر اساس تشخیص مدیران ذیربط، به ارائه خدمات به شهروندان ادامه خواهند داد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان تصریح کرد: شورای هماهنگی بانکهای استان موظف هستند بهمنظور ارائه خدمات ضروری بانکی پس از هماهنگی با استانداری هرمزگان، شعب کشیک بانکهای عامل را برای روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه تعیین کرده و اطلاعرسانی لازم را به شهروندان انجام دهد.
پاکروان از شهروندان خواست باتوجه به تداوم گرمای شدید هوا، ضمن مدیریت مصرف آب و برق، توصیههای ایمنی و هشدارهای هواشناسی را جدی گرفته و با صرفهجویی در مصرف انرژی، در پایداری شبکههای خدماترسان همکاری کنند.
براساس اعلام مدیریت بحران استان هرمزگان دمای هوای در این استان طی روزهای آینده تا ۵ درجه افزایش و در برخی نقاط به 50 درجه نیز خواهد رسید.