به گزارش ایلنا، علی خواجه‌نژادیان اظهار کرد: پویان پیرغیبی، عضو ۱۳ ساله مرکز لارستان، موفق به کسب نشان نقره و دیپلم افتخار مسابقه بین‌المللی نقاشی هنگ‌کنگ شد و آریا بهادری، هنرمند ۱۱ ساله مرکز شماره ۲ صفاشهر نیز دیپلم افتخار بیست‌وهفتمین دوره مسابقه بین‌المللی نقاشی نوازاگورا بلغارستان را به دست آورد.

وی افزود: این موفقیت‌ها که با هدایت مربیان متخصص کانون به دست آمده، نشان‌دهنده ظرفیت بالای فرهنگی و هنری کودکان و نوجوانان و اثربخشی برنامه‌های تربیتی کانون در شناسایی و پرورش استعدادهای آنان است.

خواجه‌نژادیان با اشاره به حضور نمایندگان بیش از ۲۰ کشور جهان در رقابت‌های «گنجینه‌های ملی» هنگ‌کنگ گفت: پویان پیرغیبی توانست در این رقابت جهانی جایگاه ارزشمندی کسب کند.

وی ادامه داد: در این دوره، ۳۶۴ اثر برگزیده کانون از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره هنگ‌کنگ ارسال شد که در نهایت ۶ اثر برتر کانون موفق به کسب نشان‌های طلا، نقره و برنز شدند.

دیپلم افتخار برای هنرمند ۱۱ ساله صفاشهری

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس همچنین گفت: اثر آریا بهادری در بیست‌وهفتمین دوره مسابقه بین‌المللی نقاشی نوازاگورا بلغارستان، علاوه بر کسب دیپلم افتخار، در نمایشگاه بین‌المللی این رویداد نیز به نمایش درآمد.

به گفته خواجه‌نژادیان، این مسابقه با هدف تبادل فرهنگی و ایجاد پیوند میان کودکان جهان از طریق زبان بصری نقاشی برگزار می‌شود و ترویج صلح، درک متقابل و شکوفایی استعدادهای کودکان از اهداف آن است.

وی با اشاره به نقش مربیان کانون در این موفقیت‌ها اظهار کرد: منصوره تقوی‌فرد، مربی مرکز لارستان که خود دارای مقام‌های ملی است، هدایت پویان پیرغیبی را بر عهده داشت و راضیه جعفری، مربی مرکز صفاشهر نیز با آموزش و همراهی تخصصی، زمینه موفقیت آریا بهادری را فراهم کرد.

خواجه‌نژادیان تأکید کرد: آموزش هنر در کانون صرفاً انتقال مهارت‌های فنی نیست، بلکه فرآیندی تربیتی برای تقویت تخیل، شناخت زیبایی‌های آفرینش و افزایش اعتمادبه‌نفس کودکان و نوجوانان است.

افتتاح واحد سیار کانون اوز با سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد ریالی

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس همچنین از افتتاح واحد سیار کانون اوز با هدف توسعه خدمات فرهنگی و آموزشی در مناطق روستایی و کم‌برخوردار خبر داد.

خواجه‌نژادیان گفت: این طرح با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده که ۷ میلیارد ریال آن با مشارکت یک خیر نیک‌اندیش برای تهیه خودرو و ۳ میلیارد ریال نیز از محل اعتبارات اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس برای تأمین تجهیزات تخصصی اختصاص یافته است.

وی افزود: این واحد سیار با هدف کاهش شکاف فرهنگی و فراهم‌کردن فرصت‌های برابر برای کودکان مناطق دورافتاده، خدمات مختلف فرهنگی، ادبی، هنری و علمی ارائه خواهد کرد.

کتاب، قصه و نمایش برای کودکان مناطق روستایی

مدیرکل کانون پرورش فکری فارس با اشاره به برنامه‌های این واحد سیار اظهار کرد: امانت کتاب برای ترویج مطالعه، کارگاه‌های قصه‌گویی برای تقویت تخیل و مهارت‌های شنیداری، نمایش خلاق برای تقویت خودابرازی و کار گروهی، فعالیت‌های ادبی و هنری برای کشف استعدادها و نشست‌های علمی برای تقویت روحیه پرسشگری در برنامه این واحد قرار دارد.

خواجه‌نژادیان در پایان با گرامیداشت یاد مرحومه فریناز رجایی، خیر نیک‌اندیش این طرح، اقدام وی را از مصادیق باقیات‌الصالحات دانست و گفت: کانون پرورش فکری با بهره‌گیری از ظرفیت خیرین و توسعه خدمات سیار، مسیر شکوفایی استعدادهای کودکان در مناطق کمتر برخوردار را با جدیت دنبال می‌کند.

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