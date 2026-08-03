خدمات رسانی رایگان متروی تبریز در روز اربعین حسینی
مدیرعامل سازمان حملونقل ریلی تبریز از ارائه خدمات رایگان مترو در روز سه شنبه، ۱۳ مرداد، همزمان با اربعین حسینی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان مترو تبریز، اصغر باقریفر گفت: متروی تبریز در اربعین سید و سالار شهیدان، از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۲۱:۰۰ شب در خط یک ایستگاه ائلگولی تا ایستگاه شهرک نورلاله برای تسهیل تردد اقشار مختلف مردم و شرکتکنندگان در مراسم ویژه جاماندگان اربعین حسینی، سرویس رایگان ارائه خواهد کرد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: سرویس رایگان مترو در مناسبتهای ملی و مذهبی و ایام تعطیل رسمی در راستای سیاست تکریم شهروندان و با تأکید اعضای شورای اسلامی و شهردار کلانشهر تبریز اجرا میشود و ناوگان مترو با حداکثر توان عملیاتی در خدمت عزاداران حسینی خواهد بود.