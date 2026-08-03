خدمات رسانی رایگان متروی تبریز در روز اربعین حسینی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان مترو تبریز، اصغر باقری‌فر گفت: متروی تبریز در اربعین سید و سالار شهیدان، از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۲۱:۰۰ شب در خط یک ایستگاه ائل‌گولی تا ایستگاه شهرک نورلاله برای تسهیل تردد اقشار مختلف مردم و شرکت‌کنندگان در مراسم ویژه جاماندگان اربعین حسینی، سرویس رایگان ارائه خواهد کرد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: سرویس رایگان مترو در مناسبت‌های ملی و مذهبی و ایام تعطیل رسمی در راستای سیاست تکریم شهروندان و با تأکید اعضای شورای اسلامی و شهردار کلانشهر تبریز اجرا می‌شود و ناوگان مترو با حداکثر توان عملیاتی در خدمت عزاداران حسینی خواهد بود.

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