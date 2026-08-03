پروژه شهر آبی شیراز شهریورماه افتتاح می شود
پروژه شهر آبی شیراز با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی در آستانه بهرهبرداری قرار دارد؛ مجموعهای با ۷۰ هزار مترمربع زیربنا و سرمایهگذاری حدود ۶ هزار میلیارد تومان که به گفته مدیریت شهری میتواند تحولی اساسی در حوزه تفریحات آبی، نشاط اجتماعی و گردشگری شیراز و جنوب کشور ایجاد کند.
محمدحسن اسدی با اشاره به وسعت ۷۰ هزار مترمربعی زیربنای این پروژه اظهار کرد: این مجموعه یک شهر درون شهر است و به لحاظ ارزش، قابل قیمتگذاری نیست. وسعت، تنوع و عملکرد این مجموعه آنقدر گسترده است که ما آن را از قامت یک شهر آبی خارج و به یک شهر آبی تشبیه کردهایم.
اسدی با اشاره به سابقه ۱۵ ساله تلاشهای نافرجام برای جذب سرمایهگذار بخش خصوصی در این حوزه افزود: با وجود تلاشهای ادوار مختلف، این امر میسر نشد تا اینکه شهرداری با توجه به درخواستهای مردمی، بهویژه جوانان و خانوادهها، با عزمی راسخ وارد عمل شد و با جذب سرمایهگذار، عملیات اجرایی این پروژه را بهطور جدی آغاز کرد.
پیشرفت ۹۰ درصدی و افتتاح در شهریورماه
شهردار شیراز با اعلام پیشرفت فیزیکی نزدیک به ۹۰ درصدی پروژه گفت: بهرهبرداری از این مجموعه برای پایان شهریورماه سال جاری پیشبینی شده است.
وی از تمامی عوامل اجرایی، حوزههای فنی، عمرانی، مالی و سرمایهگذاری و همچنین شورای اسلامی شهر به دلیل حمایت از اجرای پروژه قدردانی کرد.
اسدی تأکید کرد: با وجود مشکلات اقتصادی، تورم و دشواریهای تأمین مصالح، پروژه با جدیت در حال اجراست و تمام توان برای تکمیل آن در موعد مقرر به کار گرفته شده است.
شهردار شیراز درباره میزان سرمایهگذاری انجامشده در این پروژه اظهار کرد: حدود ۶ هزار میلیارد تومان در این پروژه هزینه شده است، اما ارزش واقعی شهر آبی را نمیتوان با عدد و رقم سنجید؛ چراکه شور و نشاطی که برای مردم ایجاد میکند و تأثیرات مثبت اجتماعی آن، این پروژه را فراتر از هرگونه قیمتگذاری قرار میدهد.
وی با اشاره به جایگاه این مجموعه بهعنوان یکی از زیرساختهای کلیدی گردشگری تصریح کرد: شهر آبی شیراز نهتنها برای شهروندان شیرازی، بلکه برای گردشگران و مسافران استانهای همجوار و سراسر کشور جذاب خواهد بود.
اسدی افزود: مسافران پس از زیارت حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع)، بازدید از دیگر اماکن مذهبی و آرامگاه سعدی و حافظ و سایر جاذبههای شهر، میتوانند از این مجموعه نیز دیدن کنند.
وی ابراز امیدواری کرد که شهر آبی بتواند نقشی مؤثر در رونق اقتصادی و گردشگری کلانشهر شیراز ایفا کند.
شهردار شیراز با ابراز امیدواری نسبت به افتتاح باشکوه این مجموعه تأکید کرد: شهر آبی شیراز در سطح و مقیاس خود، بینظیرترین مجموعه آبی کشور محسوب میشود و میتواند شیراز را به قطب تفریحات آبی ایران تبدیل کند.
شهر آبی؛ نتیجه استفاده از ظرفیت سرمایهگذاری بخش خصوصی
علیرضا اسکندری، رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایهگذاری شورای اسلامی شهر شیراز نیز در جریان بازدید میدانی از پروژه شهر آبی بزرگ شیراز و آکواریوم بزرگ، از پیشرفت چشمگیر و سرعت اجرای این طرحها ابراز خرسندی کرد و از بهرهبرداری قریبالوقوع آنها خبر داد.
وی با اشاره به چالشهای گذشته در اجرای پروژههای عمرانی اظهار کرد: تأمین منابع مالی یکی از موانع اصلی بود که باعث ایجاد تأخیر و افزایش هزینههای ناشی از تورم میشد.
اسکندری افزود: برای حل این چالش، دو دستور کار کلیدی شامل استفاده از منابع مختلف تأمین مالی و بهرهگیری از ظرفیت سرمایهگذاری بخش خصوصی در دستور کار شورا و شهرداری قرار گرفت که خوشبختانه در این دو پروژه، هر دو مدل با موفقیت به کار گرفته شده است.
سرعت اجرای پروژهها نتیجه مدیریت قوی و تلاش شبانهروزی است
رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایهگذاری شورای اسلامی شهر شیراز، پروژههای شهر آبی و آکواریوم بزرگ را در کشور کمنظیر و حتی بینظیر توصیف کرد و این موفقیت را حاصل مدیریت قوی و تلاش شبانهروزی تیم اقتصادی شهرداری، بهویژه محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، دانست.
وی با قدردانی از مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر گفت: در شرایطی که همه از مشکلات اقتصادی آگاه هستیم، اجرای این پروژهها اقدامی ارزشمند برای شهر شیراز محسوب میشود.
اسکندری همچنین با اشاره به اهمیت این طرحها برای آینده شهر افزود: با بهرهبرداری از این مجموعههای عظیم، میتوان شاهد تحولی اساسی در زیرساختهای گردشگری و تفریحی کلانشهر شیراز بود.
سرمایهگذاری هدفمند؛ پیشران تحول شهری شیراز
معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز نیز با اشاره به رویکرد توسعهمحور مدیریت شهری اظهار کرد: شهرداری شیراز طی سالهای اخیر مجموعهای از پروژههای بزرگ و زیرساختی گردشگری را با هدف ارتقای رفاه شهروندان، افزایش کیفیت زندگی و تقویت ظرفیتهای گردشگری اجرا کرده است.
حمیدرضا اسماعیلی،افزود: این پروژهها شامل توسعه حملونقل شهری، گسترش فضاهای عمومی، نوسازی معابر، ایجاد مسیرهای ایمن تردد، احداث پارکهای بزرگمقیاس و بوستانهای محلهای، توسعه مراکز فرهنگی و ورزشی و ایجاد جاذبههای نوین شهری است که نقش مهمی در افزایش نشاط اجتماعی و جذب گردشگران دارد.
اسماعیلی با اشاره به اقدامات گسترده مدیریت شهری در حوزههای مختلف تصریح کرد: توسعه سامانههای هوشمند شهری، بهبود مدیریت پسماند و اجرای طرحهای عمرانی در مناطق مختلف، شیراز را به شهری مدرنتر و زیستپذیرتر تبدیل کرده است.
وی ادامه داد: این دستاوردها نشان میدهد مدیریت شهری با برنامهریزی دقیق و نگاه آیندهنگر در مسیر ساخت شهری پویا و برخوردار از کیفیت زندگی بالاتر حرکت میکند.
استانداردهای نوین؛ نقطه تمایز شهر آبی شیراز
معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز نیز با اشاره به ویژگیهای شاخص شهر آبی شیراز اظهار کرد: در طراحی و اجرای این مجموعه تلاش شده است از تجهیزات و بازیهای آبی با بالاترین سطح تنوع و هیجان استفاده شود تا تجربهای متفاوت نسبت به سایر شهرهای آبی کشور برای شهروندان و گردشگران فراهم شود.
محمد امین، افزود: سرسره «پرواز در آسمان» از مرتفعترین سرسرههای این نوع در ایران، رودخانه آرام به طول ۳۰۰ متر و سرسره تورنادو ۱۴ متری از جمله بخشهای شاخص این مجموعه هستند.
معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز با بیان اینکه عملیات اجرایی فاز نخست پروژه در مراحل پایانی قرار دارد، ابراز امیدواری کرد: با بهرهبرداری از این مجموعه، شهر آبی شیراز به یکی از مهمترین مقاصد گردشگری و تفریحی جنوب کشور تبدیل شود.
بر اساس این گزارش، پروژه شهر آبی شیراز با برخورداری از بخشهای متنوع تفریحی، ورزشی و سرگرمی، میتواند ظرفیت جدیدی برای گذران اوقات فراغت اقشار مختلف جامعه ایجاد کند.
بهرهبرداری از این مجموعه همچنین میتواند زمینه همافزایی ظرفیتهای مذهبی، فرهنگی و گردشگری شیراز را فراهم کرده و جایگاه این کلانشهر را بهعنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری جنوب کشور بیش از پیش تقویت کند.