سرپرست جهاد کشاورزی اراک در جمع خبرنگاران:
صیانت از اراضی کشاورزی یک اولویت ملی است / تشکیل قرارگاه مبارزه با تغییر کاربریهای غیرمجاز
واگذاری اراضی غیرمرغوب و بایر برای اجرای پروژههای توسعهای
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اراک گفت: تشکیل قرارگاه مبارزه با تغییر کاربریهای غیرمجاز اراضی کشاورزی، اجرای طرح کاداستر (حدنگاری) و رصد و پایش دقیق برای مقابله با تغییر کاربریها، با جدیت و به صورت گسترده در این منطقه در حال انجام است.
به گزارش ایلنا، پژمان حیدری در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانههای استان مرکزی، افزود: از مجموع 200 پلاک کشاورزی موجود در شهرستان اراک، 177 پلاک رفع تداخل شده و مراحل اداری 23 پلاک باقیمانده نیز در دست انجام است که با تکمیل آن، بخش بزرگی از چالشهای حقوقی کشاورزان در منطقه رفع میشود.
وی ادامه داد: اجرای طرح کاداستر (حدنگاری) برای حفاظت از اراضی در حال انجام است و تاکنون 28 پلاک در شهرستان اراک حدنگاری و برای صدور سند به اداره ثبت اسناد معرفی شدهاند. پیگیری برای 12 پلاک دیگر نیز در دست اجرا است که مجموع این اقدامات به تعیین تکلیف سند مالکیت اراضی کمک شایانی میکند.
صیانت از اراضی کشاورزی یک اولویت ملی است
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اراک اظهار داشت: صیانت از اراضی کشاورزی یک اولویت ملی است و د متخلفان باید بدانند که هیچ ملاحظهای در اجرای قانون حفاظت از اراضی و برخورد با سودجویان برای حفظ امنیت غذایی کشور وجود ندارد. تخلف در این بخش به معنای به خطر افتادن امنیت غذایی کشور است.
حیدری به فعالیتهای غیرقانونی تغییر کاربری اراضی اشاره داشته و تصریح کرد: متأسفانه برخی افراد سودجو یا ناآگاه، بدون توجه به این نکته که تشکیل تنها یک سانتیمتر خاک نیازمند گذر سالیان متمادی است، اقدام به تغییر کاربری اراضی مرغوب میکنند که این اقدامات چرخه امنیت غذایی جامعه را به مخاطره میاندازد.
وی بیان داشت: جهاد کشاورزی با هدفمندی و قاطعانه روند برخورد با سودجویان را پیگیری میکند تا متخلفان از عواقب قانونی تغییر کاربری اراضی آگاه باشند. با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذیربط از جمله دستگاه قضایی فرمانداری، بخشداریها و دهیاریها، رصد دقیق و برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار قرار دارد.
شناسایی 1058 مورد تخلف در سال گذشته
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اراک به تخلفات شناسایی شده در حوزه اراضی اشاره داشته و در این رابطه تأکید کرد: سال گذشته 1058 مورد تخلف شناسایی شد که منجر به اجرای 247 مورد تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی و اجرای 4 حکم قضایی برای تخریب و اعاده به وضعیت اول شد.
حیدری به تخلفات شناسایی شده حوزه اراضی در سال جاری اشاره کرده و ابراز داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 140 مورد شناسایی در حوزه تخلفات حوزه اراضی انجام شده است. از این تعداد 7 مورد آن منجر به اجرای تبصره 2 ماده 10 شده است. در این راستا سایر پروندههای قضایی نیز با قاطعیت پیگیری میشود.
وی اضافه کرد: خرید و فروش زمین بدون استعلام از جهاد کشاورزی، ریسک بالایی برای شهروندان دارد. خریداران باید پیش از هرگونه اقدام برای خرید یا ساختوساز، با مدیریت جهاد کشاورزی مشورت کرده تا از قابلیت تغییر کاربری زمین و امکان اخذ مجوزهای قانونی برای فعالیتهایی نظیر دامداری اطمینان حاصل کنند.
برخورد قانونی با دلالان در دستور کار قرار دارد
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اراک گفت: دستگاههای اجرایی ناگزیر به اجرای قانون و تخریب بناهای غیرمجاز هستند تا از خرد شدن اراضی کشاورزی و نابودی بستر تولید جلوگیری شود. برخورد قانونی با دلالان و افرادی که اقدام به خردکردن و فروش غیرمجاز اراضی کشاورزی میکنند، در دستور کار قرار دارد.
حیدری افزود: سامانه شبانهروزی 131 آماده دریافت گزارشهای مردمی در خصوص تخلفات است. گزارشهای ثبت شده در این سامانه بلافاصله به واحدهای گشت امور اراضی ارجاع میشود تا پس از بررسیهای میدانی و صدور اخطارهای قانونی، فرآیند تشکیل پرونده قضایی و اجرای احکام صادر شده با سرعت پیگیری شود.
وی ادامه داد: گزارشهای دریافت شده از سوی سامانه 131 به صورت مستقیم به گشتهای ویژه امور اراضی در شهرستان اراک ارجاع داده میشود تا پس از بررسیهای میدانی و صدور اخطاریههای لازم، در صورت تداوم تخلف، برخورد قانونی و اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی در دستور کار ویژه قرار بگیرد.
تشکیل قرارگاه مبارزه با تغییر کاربریهای غیرمجاز
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اراک اظهار داشت: اهمیت امنیت غذایی و صیانت از آن باعث شده است تا قرارگاه مبارزه با تغییر کاربریهای غیرمجاز در سازمان جهاد کشاورزی تشکیل شود. همچنین نشستهای این قرارگاه به صورت هفتگی برای رصد دقیق وضعیت و برنامهریزی برخورد با متخلفان برگزار گردد.
حیدری تصریح کرد: حفظ اراضی کشاورزی به عنوان بستر اصلی تولید و یک سرمایه ارزشمند، نیازمند عزم همگانی بوده و خط قرمز جهاد کشاورزی است. حفاظت از این اراضی یک تکلیف شرعی و ملی است. در این راستا باید با آگاهیبخشی به جامعه برای پیشگیری از تغییر کاربریهای غیرمجاز به صورت گسترده انجام شود.
وی بیان داشت: در اراضی دارای قابلیت کشت، تغییر کاربری به هیچعنوان پذیرفته نیست. در این راستا کشاورزان میتوانند با بهرهگیری از توصیههای فنی و روشهای نوین خاکورزی، حتی در شرایط دیم نیز عملکرد تولید محصولات استراتژیک متعدد نظیر گندم را از 500 کیلوگرم به بیش از 2 تن در هر هکتار افزایش دهند.
واگذاری اراضی غیرمرغوب و بایر برای اجرای پروژههای توسعهای
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اراک تأکید کرد: برنامهریزی در راستای واگذاری اراضی غیرمرغوب و بایر برای اجرای پروژههای توسعهای کشاورزی و غیرکشاورزی نظیر نیروگاههای خورشیدی، دامداری و گردشگری در چارچوب ضوابط قانونی از طریق کمیسیون تبصره یک ماده یک با جدیت پیگیری میشود.
حیدری ابراز داشت: این اقدامات برای جلوگیری از تغییر کاربری و تخریب اراضی حاصلخیز انجام میشود. اراضی فوق با دریافت اجارهبهای ناچیز و مشروط به پیشرفت فیزیکی طرحهای مصوب، در اختیار متقاضیان قرار میگیرد و بازدیدهای نظارتی دورهای برای اطمینان از انطباق عملیات اجرایی با تعهدات قانونی انجام میشود.
وی با اشاره به اینکه تحقق تعهدات در حوزه انرژیهای پاک در اولویت است، اضافه کرد: در این راستا سال گذشته تعهد واگذاری اراضی برای تولید 700 کیلووات انرژی خورشیدی به صورت کامل محقق شد. همچنین در سال جاری نیز تاکنون 60 تا 70 درصد از هدفگذاری یک مگاواتی ابلاغی، در مسیر واگذاری قرار دارد.
ممنوعیت انتقال آب از چاههای مجاز به اراضی غیرتحتشرب
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اراک به ممنوعیت انتقال آب از چاههای مجاز به اراضی غیرتحتشرب اشاره کرده و گفت: انتقال غیرقانونی آب برای توسعه ویلاسازی در اراضی کشاورزی جرم محسوب میشود و با متخلفانی که با هدف تغییر کاربری به این اقدامات دست میزنند، برخورد قضایی صورت میگیرد.
حیدری به اقدامات انجام شده در این حوزه اشاره داشته و افزود: برخورد با بهرهبرداری غیرمجاز از منابع آب نیز با همکاری مدیریت منابع آب در دستور کار قرار دارد. در همین راستا، آن دسته از چاهها که آب را برای ویلاسازی یا آبیاری اراضی غیرتحتشرب منتقل کردهاند، پلمب و با متخلفان طبق قانون برخورد قاطع میشود.
وی ادامه داد: یکی از اولویتهای اصلی جهاد کشاورزی، مرمت و احیای قناتها و مدیریت انتقال آب از طریق کانالها است. سال گذشته حدود 12 میلیارد ریال تنها در بخش مرمت قناتها هزینه شده است. در سال جاری نیز بودجهای بالغ بر 12 میلیارد ریال برای ادامه عملیات مرمت و احیای قناتها تخصیص یافته است.
حفظ اکوسیستم و منابع طبیعی
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اراک به اقدامات انجام شده برای حفظ اکوسیستم و منابع طبیعی اشاره کرده و اظهار داشت: مجموعه جهاد کشاورزی با حضور در کارگروه محیطزیست و برگزاری نشست ماهانه، برنامههای خود را برای حفظ اکوسیستم و مدیریت منابع طبیعی در سطح این شهرستان پیگیری میکند.
حیدری به وسعت اراضی قابل کشت منطقه اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: شهرستان اراک 120 هزار هکتار اراضی زراعی و باغی قابل کشت دارد که از این میزان حدود 64 هزار هکتار آن به صورت دیم کشت میشود. این منطقه یکی از قطبهای تولید محصولات زراعی و دارویی در سطح استان مرکزی است.