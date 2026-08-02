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مدیر فرودگاه شهدای ایلام خبر داد:

اعزام دومین زائر مصدوم از ایلام به تهران با هواپیمای ارتش

اعزام دومین زائر مصدوم از ایلام به تهران با هواپیمای ارتش
کد خبر : 1821678
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مدیر فرودگاه شهدای ایلام گفت: دومین زائر مصدوم بدحال توسط هواپیمای آمبولانس متعلق به ارتش جمهوری اسلامی ایران به تهران اعزام شد. این زائر به دلیل جراحت‌های شدید ناشی از حادثه رانندگی توسط هواپیمای آمبولانس ارتش به تهران اعزام شد.

به گزارش ایلنا، محمدتقی سلجوقی افزود: هفته گذشته نیز یک زائر که دچار عارضه سکته مغزی شده بود توسط هواپیمای ارتش به تهران اعزام شد. فرودگاه شهدای ایلام بستر برای نشست و برخاست هواپیمای آمبولانس ارتش جهت اعزام بیماران بدحال به تهران فراهم کرده است.

وی به شرایط حضور هواپیمای آمبولانس ارتش در فرودگاه ایلام برای اعزام زائران اشاره کرده و ادامه داد: هواپیمای آمبولانس ارتش هنگام نیاز برای اعزام زائران بدحال با هماهنگی و اطلاع‌رسانی اورژانس پیش‌بیمارستانی و دانشگاه علوم‌پزشکی به فرودگاه شهدای استان ایلام می‌آید.

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