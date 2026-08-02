اعزام دومین زائر مصدوم از ایلام به تهران با هواپیمای ارتش

به گزارش ایلنا، محمدتقی سلجوقی افزود: هفته گذشته نیز یک زائر که دچار عارضه سکته مغزی شده بود توسط هواپیمای ارتش به تهران اعزام شد. فرودگاه شهدای ایلام بستر برای نشست و برخاست هواپیمای آمبولانس ارتش جهت اعزام بیماران بدحال به تهران فراهم کرده است.

وی به شرایط حضور هواپیمای آمبولانس ارتش در فرودگاه ایلام برای اعزام زائران اشاره کرده و ادامه داد: هواپیمای آمبولانس ارتش هنگام نیاز برای اعزام زائران بدحال با هماهنگی و اطلاع‌رسانی اورژانس پیش‌بیمارستانی و دانشگاه علوم‌پزشکی به فرودگاه شهدای استان ایلام می‌آید.

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