ساعت کاری ادارات خوزستان در دوشنبه کاهش یافت؛ چهارشنبه دورکاری شد
با تصمیم استانداری خوزستان و در پی تداوم گرمای شدید و هشدار سطح قرمز هواشناسی، ساعت کاری ادارات استان در روز دوشنبه ۱۲ مرداد تا ساعت ۱۱ کاهش یافت و فعالیت دستگاههای اجرایی در روز چهارشنبه ۱۴ مرداد به صورت دورکاری خواهد بود.
به گزارش ایلنا از خوزستان، در پی هشدارهای سطح قرمز ادارهکل هواشناسی استان درباره تداوم دماهای بسیار بالا تا پایان هفته و با هدف مدیریت مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه برق و استمرار خدماترسانی، استانداری خوزستان تصمیمات جدیدی برای نحوه فعالیت ادارات استان اعلام کرد.
بر این اساس، تمامی ادارات استان در روز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ تا ساعت ۱۱ فعالیت خواهند داشت و در روز چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ نیز فعالیت دستگاههای اجرایی به صورت دورکاری انجام میشود.
طبق این اطلاعیه، مراکز امدادی، درمانی، بیمارستانها، اورژانس، آتشنشانیها، خدمات شهری شهرداریها و سایر مراکز ضروری از این تصمیم مستثنی بوده و طبق روال عادی به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.
همچنین، نحوه فعالیت بانکها و شرکتهای بیمه بر اساس تصمیمات شورای هماهنگی بانکها و بیمههای استان و پس از هماهنگی با استانداری تعیین و اعلام خواهد شد.
در این اطلاعیه تأکید شده است که امتحانات نهایی مدارس در تاریخهای یادشده بدون هیچگونه تغییر و مطابق برنامه قبلی برگزار میشود و آزمونهای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی نیز بر اساس تصمیم و برنامهریزی همان مراکز برگزار خواهد شد.