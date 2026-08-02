مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان خبر داد:
ثبت رکورد تولید 900 تن کلزا در سطح مزارع استان مرکزی
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: عملیات برداشت کلزا در تمامی سطوح زیر کشت این استان با موفقیت به پایان رسید و 900 تن محصول تولید شد. در پایان فصل زراعی جاری، کشاورزان استان موفق شدند این میزان دانه روغنی کلزا را برداشت کرده و به مراکز خرید و کارخانههای روغنکشی تحویل دهند.
به گزارش ایلنا، حمید قلیپور به اهمیت کشت دانه روغنی کلزا اشاره داشته و افزود: توسعه کشت کلزا با هدف تأمین امنیت غذایی و کاهش وابستگی به واردات روغنهای خوراکی، از اهمیت راهبردی برخوردار است. کشت این محصول در چرخه زراعی، علاوه بر تولید روغن، یکی از ستونهای اصلی پایداری تولید در مزارع محسوب میشود.
وی به مزایای فنی تناوب کشت کلزا با غلات گندم و جو اشاره کرده و ادامه داد: کاشت کلزا در تناوب با غلات به ویژه گندم و جو، از طریق شکستن چرخه زندگی آفات و بیماریهای مربوط به محصولات غله، فشار آسیبزای آنها را در سالهای آینده کاهش میدهد. موضوعی که در حوزه کشاورزی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اظهار داشت: ریشههای عمیق و افشان کلزا با بهبود تهویه و افزایش فعالیتهای بیولوژیک در لایههای خاک، ساختار خاک را برای کشت بعدی بهبود میبخشد. استفاده از کلزا در تناوب کشت، فرصت مناسبی برای مدیریت و مبارزه با علفهای هرز باریکبرگ در مزارع فراهم میکند.
قلیپور به نتایج میدانی به دست آمده در خصوص کشت تناوبی اشاره داشته و تصریح کرد: بررسیهای میدانی نشان میدهد مزارعی که در تناوب با کشت کلزا قرار دارند، در سال زراعی بعد شاهد افزایش عملکرد در واحد سطح بودهاند. سازمان جهاد کشاورزی از توسعه سطوح کشت کلزا در سال زراعی پیش رو حمایت ویژه میکند.
وی بیان داشت: بهرهبرداران باید با برنامهریزی دقیق و استفاده از بذرهای اصلاح شده، در مسیر افزایش بهرهوری مزارع مشارکت کنند. سال جاری، 500 هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت دانه روغنی کلزا اختصاص یافت و شهرستانهای ساوه، زرندیه و خنداب بیشترین سطح زیرکشت این محصول را به خود اختصاص دادهاند.