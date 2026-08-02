به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سیدحمیدرضا قافله‌باشی عصر امروز در نشست خبری با اهالی رسانه گفت: در حال حاضر سرانه تخت بیمارستانی در استان قزوین 1.5 به ازای هر 1000 نفر است، در حالی که این سرانه در کشور 1.7 نفر به ازای هر 1000 نفر بوده و هدف‌گذاری ملی در این حوزه رسیدن به سرانه 1.9 نفر به ازای هر 1000 نفر است.

وی اضافه کرد: البته سرانه تخت بیمارستانی در بسیاری از کشورها خیلی‌بیشتر از این معدل است و حتی در برخی کشورها این عدد به 10 تخت به ازای هر 1000 نفر جمعیت می‌رسد.

سرپرست دانشگاه علوم‌پزشکی و خدمات‌ بهداشتی-درمانی قزوین با بیان اینکه ساخت بیمارستان 700 تختخوابی به تنهایی سرانه تخت بیمارستانی را به اندازه 0.5 واحد ارتقا می‌دهد، گفت: ساخت و تکمیل بیمارستان 700 تختخوابی سرانه تخت بیمارستانی ما را از 1.5 به 2 ارتقا می‌دهد.

قافله‌باشی میزان پیشرفت فیزیکی ساخت بیمارستان 700 تختخوابی را کمتر از 30 درصد عنوان کرد و افزود: با محاسبات صورت‌گرفته امروز برای تکمیل بیمارستان 700 تختخوابی به 10 همت بودجه نیاز داریم و بنابراین در کوتاه‌مدت نمی‌توانیم روی ظرفیت بیمارستان 700 تختخوابی حساب باز کنیم و مهمترین مانع ما برای تکمیل این پروژه نبود اعتبار است.

وی درباره به‌کارگیری ظرفیت مولدسازی برای تامین هزینه تکمیل این بیمارستان به یک توضیح کلی اکتفا کرد و گفت: بی‌تردید همه ظرفیت‌ها را برای تکمیل بیمارستان 700 تختخوابی قزوین پای کار می‌آوریم.

سرپرست دانشگاه علوم‌پزشکی قزوین در بخش دیگری از سخنانش درباره اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع گفت: اجرای این طرح یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای ساماندهی هزینه‌های درمان و توزیع عادلانه خدمات درمانی است.

قافله‌باشی اضافه کرد: با وجود نگرانی‌های طبیعی درباره طرح‌های بزرگ، استدلال پشت این برنامه منطقی است و حتی اقتصادهای قدرتمند جهان نیز باید از روش‌های پرهزینه سنتی فاصله بگیرند. هدف اصلی، کاهش فشار سنگین هزینه‌های درمان بر سبد خانوار و ایجاد پوشش همگانی است.

وی ادامه داد: اگرچه این طرح بیش از یک دهه سابقه دارد و در دوره‌های گذشته به اهداف نهایی نرسیده، اما اکنون با عزمی تازه در 20 شهرستان از 20 استان آغاز شده و قرار است به‌زودی کل جمعیت کشور را دربرگیرد.

سرپرست دانشگاه علوم‌پزشکی قزوین با بیان اینکه اجرای طرح یادشده از شهرستان تاکستان با جمعیت 200 هزار نفر شروع شده و به تدریج گسترش می‌یابد، گفت: مسئولان استانی، نهادهای اجرایی، قضایی و انتظامی نسبت به ابعاد طرح توجیه شده‌اند و اکنون از رسانه‌ها انتظار می‌رود با اطلاع‌رسانی مستمر، مردم را با مزایای آن آشنا کنند.

قافله‌باشی افزود: از منظر مالی، مزایای طرح برای بیماران چشمگیر است: ویزیت پزشک خانواده کاملاً رایگان، دریافت نوبت متخصص توسط پزشک خانواده، پرداخت فقط 50 درصد تعرفه ویزیت در بخش دولتی، بازخورد نتیجه معاینه به پزشک خانواده، و در صورت بستری از مسیر ارجاع، رایگان بودن تمام هزینه‌های بیمارستان. همچنین سهم بیمار از هزینه داروهای سرپایی تنها 15 درصد خواهد بود.

وی ادامه داد: در کنار این مزایا، تأکید شده که سلامت تنها به عوامل ژنتیکی و فیزیکی 20 درصد و سبک زندگی 30 درصد محدود نمی‌شود، بلکه 50 درصد به مؤلفه‌های اجتماعی وابسته است که همکاری همه نهادها را می‌طلبد. در این میان، پزشک خانواده نقش ناظر پیشگیرانه و رصدکننده سلامت جمعیت تحت پوشش خود را ایفا خواهد کرد.

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