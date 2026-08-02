استاندار البرز:
بازسازی مناطق آسیبدیده و تکمیل پروژههای راهبردی بدون وقفه دنبال میشود
استاندار البرز با تأکید بر تداوم اجرای پروژههای زیرساختی استان، از تسریع در بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده، احداث مسیر جایگزین پل شهید رئیسی و تکمیل بیمارستان ۲۸۰ تختخوابی سیدالشهدا(ع) خبر داد و گفت: هیچ وقفهای در روند خدمترسانی و اجرای پروژههای اولویتدار استان پذیرفتنی نیست.
به گزارش ایلنا از البرز، مجتبی عبداللهی در جریان بازدیدهای میدانی از پروژههای عمرانی و مناطق آسیبدیده استان، با اشاره به اقدامات انجامشده پس از آسیب واردشده به پل شهید رئیسی اظهار کرد: ایجاد مسیر جایگزین و پدافندی این پل با هدف حفظ پایداری شبکه ارتباطی، تداوم تردد و کاهش اختلال در خدماترسانی، با سرعت در دستور کار قرار گرفته است.
وی در بازدید از محل اجرای این پروژه، روند عملیات را مورد بررسی قرار داد و بر بسیج همه ظرفیتهای فنی و اجرایی برای تکمیل هرچه سریعتر مسیر جایگزین تأکید کرد.
استاندار البرز همچنین با حضور در واحدهای مسکونی آسیبدیده اطراف پل شهید رئیسی، از نزدیک در جریان میزان خسارتها قرار گرفت و گفت: جبران خسارات، حمایت از خانوادههای آسیبدیده و بازسازی واحدهای مسکونی باید در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود و دستگاههای مسئول موظفند با هماهنگی کامل، روند رسیدگی به مطالبات مردم را تسریع کنند.
عبداللهی در ادامه از پروژه بیمارستان ۲۸۰ تختخوابی سیدالشهدا(ع) کرج بازدید کرد و با بیان اینکه این طرح حدود ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: با تکمیل عملیات اجرایی، محوطهسازی، نصب تأسیسات و استقرار تجهیزات، این مرکز درمانی بهزودی به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی خاطرنشان کرد: افتتاح بیمارستان سیدالشهدا(ع) به همراه بیمارستان کمالشهر، حدود ۵۰۰ تخت به ظرفیت درمانی استان اضافه میکند و نقش مهمی در کاهش فشار بر مراکز درمانی، بهویژه بیمارستان مدنی کرج و ارتقای کیفیت خدمات سلامت خواهد داشت.
استاندار البرز در پایان با تأکید بر لزوم حضور میدانی مدیران و پیگیری مستمر پروژهها گفت: مدیریت جهادی، همافزایی دستگاههای اجرایی و تسریع در اجرای طرحهای اولویتدار، لازمه پاسخگویی به مطالبات مردم و توسعه زیرساختهای استان است.