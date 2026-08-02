رئیس خانه مطبوعات استان قزوین:
داوران رویداد رسانهای «جنگ رمضان» استان قزوین معرفی شدند
رئیس خانه مطبوعات استان قزوین گفت: اعضای هیأت داوران رویداد رسانهای «جنگ رمضان» استان قزوین در بخشهای اصلی و ویژه معرفی شدند تا فرآیند ارزیابی آثار راهیافته به مرحله نهایی این رویداد آغاز شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، سید مصطفی جعفری با اعلام این خبر گفت: پس از پایان مهلت ارسال آثار به رویداد رسانهای «جنگ رمضان» و انجام مراحل بررسی اولیه، دبیرخانه این رویداد ترکیب هیأت داوران را برای ارزیابی آثار معرفی کرد.
رئیس خانه مطبوعات استان قزوین افزود: بر اساس اعلام دبیرخانه، در بخش اصلی جشنواره، علیرضا کتابدار، کتایون لامعزاده و محمود مختاریان مسئولیت داوری آثار را بر عهده دارند و مریم سلیمی نیز به عنوان داور بخش ویژه جشنواره، آثار این بخش را ارزیابی خواهد کرد.
جعفری ادامه داد: رویداد رسانهای «جنگ رمضان» با هدف تبیین ابعاد رسانهای، اجتماعی و فرهنگی جنگ رمضان و همچنین بازنمایی نقش رسانهها در تقویت انسجام، همبستگی و اقتدار ملی برگزار شده است.
دبیر رویداد رسانهای جنگ رمضان گفت: در مجموع ۷۹۱ اثر از سوی فعالان رسانهای به دبیرخانه این رویداد ارسال شده است.
جعفری اظهار داشت: پس از بررسی اولیه آثار، ۵۴ اثر به دلیل عدم انطباق با شرایط و ضوابط جشنواره از فرآیند داوری حذف شدند و در نهایت ۷۳۷ اثر به مرحله نهایی راه یافتند.
همچنین در این رویداد، علاوه بر رسانههای استان قزوین، آثاری از شش رسانه در سه استان خراسان رضوی، قم، گیلان و خوزستان نیز دریافت شد که در مجموع ۲۴ اثر را به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند.
هیأت داوران در روزهای آینده آثار راهیافته را در قالبهای مختلف رسانهای مورد ارزیابی قرار خواهند داد و برگزیدگان نهایی در آیین اختتامیه رویداد رسانهای «جنگ رمضان» معرفی و تجلیل خواهند شد.
دبیرخانه رویداد ابراز امیدواری کرده است که برگزاری چنین برنامههایی زمینه ارتقای کیفی تولیدات رسانهای و تقویت نقش رسانهها در روایت رویدادهای مهم ملی و استانی را بیش از پیش فراهم کند.