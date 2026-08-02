سیاهسرفه به اردبیل رسید؛ مراقب علائم تنفسی در کودکان باشید
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اعلام شناسایی هفت بیمار قطعی مبتلا به بیماری سیاهسرفه در بیمارستانهای استان، بر ضرورت مداخلات پیشگیرانه و توجه ویژه به سلامت نوزادان تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از شناسایی هفت مورد قطعی ابتلا به بیماری سیاهسرفه در مراکز درمانی استان خبر داد. با توجه به شیوع این بیماری، مسئولان بهداشتی استان بر اهمیت حیاتی واکسیناسیون کامل و بهموقع کودکان برای جلوگیری از گسترش اپیدمی تأکید دارند.
در ادامه این گزارش، متخصصان هشدار دادند که رعایت بهداشت فردی و پرهیز از تماس مستقیم افراد دارای علائم تنفسی با نوزادان و کودکان خردسال، یکی از اصلیترین اقدامات پیشگیرانه در حال حاضر است.
بر اساس اعلام پزشکان، علائم بارز این بیماری شامل سرفههای شدید و پیاپی، تب خفیف، آبریزش بینی و در موارد پیشرفتهتر، استفراغ پس از سرفه و مشکلات تنفسی حاد است. با توجه به حساسیت بالای نوزادان به این بیماری، در صورت مشاهده هرگونه علائم مشکوک، مراجعه سریع به مراکز درمانی و بهداشتی برای جلوگیری از عوارض جدی تنفسی اکیداً توصیه میشود.