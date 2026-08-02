بررسی سقوط بالابر در استخر میلاد ادامه دارد/ علت اولیه استفاده بیش از ظرفیت بالابر اعلام شد

به گزارش ایلنا از البرز، رئیس اداره رفاه کارکنان شهرداری کرج درباره آخرین وضعیت بررسی حادثه استخر مجموعه رفاهی میلاد، اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های اولیه، بالابر مورد استفاده که برای جابه‌جایی افراد توان‌یاب و کم‌توان از سطح زمین به بخش پذیرش استخر طراحی شده، دارای ظرفیت استاندارد دو نفر بوده است، اما هنگام وقوع حادثه پنج نفر به‌طور همزمان از آن استفاده کرده‌اند.

میثم خوئینی افزود: این موضوع موجب وارد شدن فشار بیش از حد مجاز به دستگاه شده و بررسی‌های کارشناسی برای مشخص شدن تمامی ابعاد و علل حادثه همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده پس از وقوع حادثه اظهار کرد: بلافاصله پس از حادثه، نیروهای آتش‌نشانی و اورژانس در محل حاضر شدند و مدیران شهری نیز روند امدادرسانی و بررسی موضوع را پیگیری کردند.

رئیس اداره رفاه کارکنان شهرداری کرج با بیان اینکه این حادثه منجر به جان‌باختن یک شهروند و مصدومیت سه نفر دیگر شده است، تصریح کرد: مصدومان به مراکز درمانی منتقل شدند و مدیریت شهری ضمن ابراز همدردی با خانواده فرد جان‌باخته، پیگیر وضعیت درمانی آسیب‌دیدگان است.

خوئینی در پایان تأکید کرد: به دستور شهردار کرج، بررسی ابعاد مختلف این حادثه با جدیت در دستور کار قرار گرفته و در صورت احراز هرگونه قصور یا کوتاهی از سوی عوامل مرتبط، مطابق ضوابط قانونی برخورد لازم انجام خواهد شد.

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