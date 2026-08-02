آلودگی به هوای کلانشهر مشهد بازگشت

به گزارش ایلنا، سعید محمودی روز یکشنبه افزود: اگرچه میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۹۹ نشانگر هوای سالم است اما این شاخص در ۲ ساعت گذشته با روند افزایشی به رقم ۱۰۳ رسیده که گویای وضعیت هشدار و شرایط ناسالم هواست.

وی با بیان اینکه کیفیت منطقه «شهید آوینی» مشهد در شرایط آلوده برای تمامی افراد قرار دارد، افزود: وضعیت هوای ۱۳ منطقه دارای ایستگاه سنجش هوای مشهد در شرایط ناسالم برای افراد حساس است و سایر ۹ منطقه دارای ایستگاه سنجش در شرایط سالم قرار دارد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با اشاره به ضرورت رعایت توصیه‌های خودمراقبتی تاکید کرد: شهروندان مشهدی باید با کاهش رفت و آمدهای غیرضروری نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این کلانشهر ایفاء کنند.

محمودی اضافه کرد: همچنین بیماران قلبی - تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس در روزهای آلوده باید از تردد غیرضروری در مشهد خودداری کنند.

به گزارش ایلنا، قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰ ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.

همچنین قرار گرفتن این شاخص کلی بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ ای.کیو.آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ ای. کیو.آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.

وقتی این شاخص بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ ای. کیو.آی قرار گیرد نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.

افزون بر یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو روزانه در شرایط عادی در کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد رفت و آمد می‌کنند که این حجم تردد یکی از علل اصلی تشدید آلودگی هواست.

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