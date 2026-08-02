خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آلودگی به هوای کلانشهر مشهد بازگشت

آلودگی به هوای کلانشهر مشهد بازگشت
کد خبر : 1821356
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: هوای کلانشهر مشهد امروز یازدهم مردادماه، با افزایش حجم آلاینده‌ها پس از یک روز سلامت بار دیگر در شرایط ناسالم و وضعیت هشدار قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، سعید محمودی روز یکشنبه افزود: اگرچه میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۹۹ نشانگر هوای سالم است اما این شاخص در ۲ ساعت گذشته با روند افزایشی به رقم ۱۰۳ رسیده که گویای وضعیت هشدار و شرایط ناسالم هواست.

وی با بیان اینکه کیفیت منطقه «شهید آوینی» مشهد در شرایط آلوده برای تمامی افراد قرار دارد، افزود: وضعیت هوای ۱۳ منطقه دارای ایستگاه سنجش هوای مشهد در شرایط ناسالم برای افراد حساس است و سایر ۹ منطقه دارای ایستگاه سنجش در شرایط سالم قرار دارد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با اشاره به ضرورت رعایت توصیه‌های خودمراقبتی تاکید کرد: شهروندان مشهدی باید با کاهش رفت و آمدهای غیرضروری نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این کلانشهر ایفاء کنند.

محمودی اضافه کرد: همچنین بیماران قلبی - تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس در روزهای آلوده باید از تردد غیرضروری در مشهد خودداری کنند.

به گزارش ایلنا، قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰ ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.

همچنین قرار گرفتن این شاخص کلی بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ ای.کیو.آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ ای. کیو.آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.

وقتی این شاخص بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ ای. کیو.آی قرار گیرد نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.

افزون بر یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو روزانه در شرایط عادی در کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد رفت و آمد می‌کنند که این حجم تردد یکی از علل اصلی تشدید آلودگی هواست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل