مهار 2 فقره حادثه آتشسوزی در شهر یزد / 15 نفر از حادثه نجات یافتند
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد گفت: حریق یک کارگاه طلاسازی در منزل مسکونی واقع در محدوده خیابان مهدی این شهر از سوی آتشنشان مهار شد و یک نفر نجات پیدا کرد. همچنین حریق یک مجتمع مسکونی واقع در بلوار جمهوری اسلامی شهر یزد توسط آتشنشان مهار شد و 14 نفر از ساکنان که در پی وقوع حریق این مجتمع مسکونی دچار حادثه شدند، همگی نجات یافتند.
به گزارش ایلنا، سعید پاکسرشت به تشریح جزئیات نخستین حادثه آتشسوزی که در یک کارگاه طلاسازی به وقوع پیوسته بود پرداخته و افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه آتشسوزی و حریق در یک کارگاه طلاسازی در منزل مسکونی واقع در محدوده خیابان مهدی شهر یزد، از سوی شهروندان به ستاد فرماندهی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد گزارش شد. در این راستا فرایند امدادرسانی به سرعت آغاز شد.
وی ادامه داد: در این راستا پس از دریافت گزارش حادثه آتشسوزی مذکور، بلافاصله 3 دستگاه خودروی اطفای حریق از ایستگاههای شماره 6 و 7 به همراه 8 نفر آتشنشان سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد به محل حادثه اعزام شدند. آتشنشانان اعزام شده ضمن اجرای عملیات اطفای حریق و جلوگیری از گسترش آتش به سایر بخشهای ساختمان، موفق شدند یک نفر را از محل این حادثه نجات دهند.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد به تشریح جزئیات دومین حادثه آتشسوزی که در یک مجتمع مسکونی رخ داد پرداخته و اظهار داشت: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه آتشسوزی و حریق در مجتمع مسکونی واقع در بلوار جمهوری اسلامی شهر یزد، از سوی شهروندان به ستاد فرماندهی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد گزارش شد. در این راستا فرایند امدادرسانی سریعاً آغاز شد.
پاکسرشت تصریح کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش این حادثه آتشسوزی و با توجه به موقعیت و شرایط حادثه، 7 دستگاه خودروی اطفاء حریق از ایستگاههای شماره 1، 3، 5، 8 و 11 به محل حادثه اعزام شدند. آتشنشانان اعزام شده ضمن اجرای عملیات اطفای حریق و جلوگیری از گسترش آتش به سایر بخشهای ساختمان، موفق شدند 14 نفر از ساکنان این مجتمع را از میان دود و شعلههای آتش نجات دهند.