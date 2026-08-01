به گزارش ایلنا، سعید پاک‌سرشت به تشریح جزئیات نخستین حادثه آتش‌سوزی که در یک کارگاه طلاسازی به وقوع پیوسته بود پرداخته و افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه آتش‌سوزی و حریق در یک کارگاه طلاسازی در منزل مسکونی واقع در محدوده خیابان مهدی شهر یزد، از سوی شهروندان به ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد گزارش شد. در این راستا فرایند امدادرسانی به سرعت آغاز شد.

وی ادامه داد: در این راستا پس از دریافت گزارش حادثه آتش‌سوزی مذکور، بلافاصله 3 دستگاه خودروی اطفای حریق از ایستگاه‌های شماره 6 و 7 به همراه 8 نفر آتش‌نشان سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد به محل حادثه اعزام شدند. آتش‌نشانان اعزام شده ضمن اجرای عملیات اطفای حریق و جلوگیری از گسترش آتش به سایر بخش‌های ساختمان، موفق شدند یک نفر را از محل این حادثه نجات دهند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد به تشریح جزئیات دومین حادثه آتش‌سوزی که در یک مجتمع مسکونی رخ داد پرداخته و اظهار داشت: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه آتش‌سوزی و حریق در مجتمع مسکونی واقع در بلوار جمهوری اسلامی شهر یزد، از سوی شهروندان به ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد گزارش شد. در این راستا فرایند امدادرسانی سریعاً آغاز شد.

پاک‌سرشت تصریح کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش این حادثه آتش‌سوزی و با توجه به موقعیت و شرایط حادثه، 7 دستگاه خودروی اطفاء حریق از ایستگاه‌های شماره 1، 3، 5، 8 و 11 به محل حادثه اعزام شدند. آتش‌نشانان اعزام شده ضمن اجرای عملیات اطفای حریق و جلوگیری از گسترش آتش به سایر بخش‌های ساختمان، موفق شدند 14 نفر از ساکنان این مجتمع را از میان دود و شعله‌های آتش نجات دهند.

انتهای پیام/