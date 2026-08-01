به گزارش ایلنا از رشت، تیمور پورحیدری ظهر شنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی و شورای مبادلات مرزی استان که با محوریت بررسی راهکارهای تقویت صادرات، ساماندهی تجارت مرزی و حمایت از ظرفیت‌های اقتصادی مرزنشینان در استانداری گیلان برگزار شد با تأکید بر ضرورت گسترش بازارهای هدف صادراتی، اجرای پروژه راهبری توسعه صادرات غیرنفتی گیلان به بازار آستراخان روسیه را از برنامه‌های محوری این اداره‌کل عنوان کرد.

وی افزود: تقویت جایگاه گیلان در تجارت خارجی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرزی، با برنامه‌ریزی دقیق در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل صمت گیلان با اشاره به مصوبات مهم جلسه، از جمله آزادسازی اراضی و تأسیسات شرکت فرش گیلان برای احداث سایت دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان، تصویب عناوین نمایشگاه‌های تخصصی و عمومی برای دوره پنج‌ساله و پیگیری تفویض اختیار صدور کارت الکترونیکی مبادلات مرزی به استان‌ها خبر داد.

وی تسهیل فرآیندهای تجارت خارجی را از اولویت‌های این اداره‌کل دانست و افزود: تمدید مصوبه «شعام» برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات، بازگشایی سهمیه ارزی بازرگانی تابستان ۱۴۰۵ و فعال‌سازی ثبت برنامه تولید سال ۱۴۰۵ در سامانه جامع تجارت از دیگر محورهای بررسی‌شده در این نشست بود.

پورحیدری همچنین ساماندهی تعاونی‌های مرزنشینان، به‌روزرسانی اطلاعات اعضا، صدور و تمدید کارت‌های الکترونیکی مبادلات مرزی و توسعه اقلام قابل ورود از طریق تعاونی‌ها را از اقدامات ضروری برای ارتقای تجارت مرزی عنوان کرد.

وی با اشاره به وضعیت تجارت خارجی استان گفت: بر اساس آمار گمرک، صادرات گیلان در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۵ از نظر وزن ۱۶ درصد افزایش و از نظر ارزش ۵ درصد کاهش داشته است. همچنین واردات استان در همین مدت از نظر وزن ۷۶ درصد و از نظر ارزش ۴۴ درصد افزایش یافته که این روند، ضرورت برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای تقویت صادرات و مدیریت واردات را برجسته می‌کند.

مدیرکل صمت گیلان در پایان تأکید کرد: این اداره‌کل با همکاری دستگاه‌های اجرایی، اتاق بازرگانی، تعاونی‌های مرزنشین و فعالان اقتصادی، مسیر توسعه صادرات غیرنفتی، ارتقای مبادلات مرزی و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی استان را با جدیت دنبال می‌کند.

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