به گزارش ایلنا از کرمانشاه، فرهاد شهبازی روز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حوالی ساعت ۱۳ امروز، یک گلوله توپ ۱۲۰ میلی‌متری که از دوران هشت سال دفاع مقدس در منطقه باقی مانده بود، بر اثر آتش‌سوزی در حاشیه کمربندی فعال شده و منفجر شد.

وی با اشاره به شایعات منتشرشده درباره احتمال آسیب به زیرساخت‌های منطقه، تأکید کرد: برخلاف برخی ادعاها، هیچ‌گونه حمله‌ای به پل کمربندی صورت نگرفته و این انفجار هیچ خسارتی به پل یا تأسیسات اطراف وارد نکرده است.

فرماندار اسلام‌آبادغرب افزود: کارشناسان حوزه‌های امنیتی و نظامی بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شدند و بررسی‌های لازم را انجام دادند.

شهبازی در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی یا خسارت مالی به همراه نداشته است.

انتهای پیام/