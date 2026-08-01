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فرماندار:

انفجار در کمربندی شرقی اسلام‌آبادغرب ناشی از انفجار مهمات باقی‌مانده از دوران جنگ بود

انفجار در کمربندی شرقی اسلام‌آبادغرب ناشی از انفجار مهمات باقی‌مانده از دوران جنگ بود
کد خبر : 1821144
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فرماندار شهرستان اسلام‌آبادغرب درباره جزئیات حادثه انفجار در حوالی کمربندی شرقی این شهرستان، ضمن تکذیب شایعات منتشرشده، اعلام کرد که این حادثه بر اثر انفجار مهمات باقی‌مانده از دوران جنگ تحمیلی رخ داده است.

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، فرهاد شهبازی روز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حوالی ساعت ۱۳ امروز، یک گلوله توپ ۱۲۰ میلی‌متری که از دوران هشت سال دفاع مقدس در منطقه باقی مانده بود، بر اثر آتش‌سوزی در حاشیه کمربندی فعال شده و منفجر شد.

وی با اشاره به شایعات منتشرشده درباره احتمال آسیب به زیرساخت‌های منطقه، تأکید کرد: برخلاف برخی ادعاها، هیچ‌گونه حمله‌ای به پل کمربندی صورت نگرفته و این انفجار هیچ خسارتی به پل یا تأسیسات اطراف وارد نکرده است.

فرماندار اسلام‌آبادغرب افزود: کارشناسان حوزه‌های امنیتی و نظامی بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شدند و بررسی‌های لازم را انجام دادند.

شهبازی در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی یا خسارت مالی به همراه نداشته است.

 

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