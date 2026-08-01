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شهردار مرکز استان؛

حجم پروژه‌های عمرانی شهرداری خرم آباد نسبت به گذشته نزدیک به ۲ برابر شده است

حجم پروژه‌های عمرانی شهرداری خرم آباد نسبت به گذشته نزدیک به ۲ برابر شده است
کد خبر : 1821099
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شهردار مرکز استان لرستان گفت: حجم پروژه‌های عمرانی شهرداری خرم‌آباد نسبت به گذشته با وجود محدودیت‌های اقتصادی، افزایش چشمگیری داشته و بودجه عمرانی نیز نزدیک به ۲ برابر شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، داریوش بارانی بیرانوند روز شنبه دهم مرداد ماه در آیین رونمایی از نخستین بخش ماشین‌آلات جدید شهرداری خرم‌آباد طی سال جاری افزود: در مرحله نخست ۶ دستگاه ماشین‌آلات خدمات شهری با اعتبار ۶۸ میلیارد تومان در زمان خرید تهیه شده که ارزش روز آن‌ها به حدود ۱۰۴ میلیارد تومان رسیده است. 

وی اظهار داشت: همچنین سه دستگاه هاپر (فشرده‌سازی و حمل زباله) نیز با صرف ۱۱ میلیارد تومان بازسازی شده است و در مجموع ۹ دستگاه به ناوگان شهرداری خرم‌آباد افزوده می‌شود. 

شهردار خرم آباد تاکید کرد: این تجهیزات برای سال‌های طولانی در ارتقای کیفیت خدمات شهری، افزایش توان عملیاتی شهرداری و تسریع در ارائه خدمات به شهروندان نقش‌آفرین خواهند بود. 

بارانی بیرانوند افزود: شهرداری‌ها در همه شرایط حتی مقاطع حساس و دشوار کشور وظیفه خدمت‌رسانی به مردم را بر عهده دارند که شهرداری خرم آباد نیز در ایام جنگ ۱۲ روزه و تحمیلی سوم اجازه نداد روند ارائه خدمات و اجرای پروژه‌های عمرانی متوقف شود. 

وی با اشاره به استمرار فعالیت‌های عمرانی شهرداری افزود: حجم پروژه‌های عمرانی شهرداری خرم‌آباد نسبت به گذشته با وجود محدودیت‌های اقتصادی، افزایش چشمگیری داشته و بودجه عمرانی نیز نزدیک به ۲ برابر شده است به گونه‌ای که شهروندان امروز روند اجرای طرح‌های عمرانی، بازآفرینی شهری، تعریض و بازگشایی معابر، اجرای تقاطع‌ها و کمربندی‌ها را به‌صورت ملموس در سطح شهر مشاهده می‌کنند. 

شهردار خرم‌آباد حمایت اعضای شورای اسلامی شهر و استاندار لرستان از مدیریت شهری را در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای موثر دانست و گفت: این همراهی زمینه اجرای طرح‌های بزرگ و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان را فراهم کرده است. 

بارانی بیرانوند با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های شهری تنها به اجرای پروژه‌های عمرانی محدود نمی‌شود تصریح کرد: همزمان با پرداخت به‌موقع حقوق کارکنان و کارگران شهرداری، تجهیز مراکز تولیدی و خدماتی نیز در دستور کار قرار گرفته است و کارخانه کمپوست شهرداری نیز به زودی رونمایی خواهد شد. 

وی همچنین از اجرای طرح‌های گسترده زیباسازی شهری خبر داد و گفت: عملیات نورپردازی، بهسازی آب‌نماهای شهری و سایر پروژه‌های زیباسازی آغاز شده است و طرح‌های بزرگ عمرانی و ترافیکی تا پایان امسال به بهره‌برداری خواهد رسید. 

شهردار خرم‌آباد خاطرنشان کرد: با اجرای این پروژه‌ها، به‌ویژه در مرکز و نقاط دارای گره‌های ترافیکی، این شهر تا پایان سال جاری چهره‌ای متفاوت و متناسب با مطالبات شهروندان پیدا خواهد کرد.

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