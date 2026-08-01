به گزارش ایلنا، ابوالفتح مرادی با اشاره به نقش راهبردی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس در ارتقای بهره‌وری، تأمین امنیت غذایی و توسعه کشاورزی دانش‌بنیان، بر تداوم حمایت و تعامل مجموعه استانداری فارس برای رفع چالش‌های زیرساختی و توسعه ظرفیت‌های علمی و تحقیقاتی مرکز تأکید کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس نیز ضمن قدردانی از خدمات علمی و پژوهشی این مرکز، بر آمادگی مجموعه استانداری برای بررسی مسائل مطرح‌شده در چارچوب ضوابط و ظرفیت‌های موجود تأکید کرد.

محمود رضایی کوچی همچنین حمایت از توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز مرکز را مورد توجه قرار داد و بر بررسی راهکارهای لازم برای رفع مسائل عمرانی این مجموعه تأکید کرد.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس همچنین با مدیرکل مدیریت بحران استانداری دیدار و درباره جبران خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌ها و تأسیسات این مرکز و تقویت تاب‌آوری زیرساخت‌های پژوهشی و آموزشی رایزنی کرد.

مرادی در این نشست، گزارشی از خسارت‌های واردشده به بخشی از زیرساخت‌ها و تأسیسات مرکز در جریان جنگ رمضان ارائه و راهکارهای قانونی برای جبران خسارت‌ها، بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده و تقویت تاب‌آوری زیرساخت‌های پژوهشی و آموزشی مرکز بررسی شد.

وی با تشریح جایگاه راهبردی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس در تولید دانش و فناوری و پشتیبانی علمی از بخش کشاورزی، بر ضرورت تسریع در فرآیندهای حمایتی برای حفظ و ارتقای ظرفیت‌های تحقیقاتی، آموزشی و آزمایشگاهی این مجموعه تأکید کرد.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس همچنین خواستار تقویت همکاری میان دستگاه‌های مسئول برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و جلوگیری از اختلال در فعالیت‌های علمی و پژوهشی مرکز شد.

غلامرضا غلامی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس نیز با تأکید بر اهمیت حفظ و پایداری زیرساخت‌های علمی و پژوهشی استان، آمادگی این اداره‌کل را برای پیگیری موضوعات مطرح‌شده و بررسی راهکارهای لازم در چارچوب قوانین و ظرفیت‌های موجود اعلام کرد.

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