۷ پرونده تخلف چرای غیرمجاز در ولایترود کرج تشکیل شد

به گزارش ایلنا از البرز، علی بابازاده با اشاره به تشکیل ۷ پرونده تخلف چرای غیرمجاز در ولایترود کرج، اظهار کرد: نیروهای یگان حفاظت اداره منابع طبیعی این شهرستان در راستای اجرای طرح‌های صیانت از عرصه‌های ملی و جلوگیری از تخریب مراتع، در گشت‌زنی‌های مستمر خود در منطقه ییلاقی ولایترود با ورود غیرمجاز گله‌های دام فاقد پروانه چرا مواجه شدند.

وی افزود: در پی این اقدامات، ۷ فقره پرونده تخلف در بازه یک‌ماهه تیرماه تشکیل شد و مأموران یگان حفاظت با اقدام به‌موقع، از ورود و چرای بیش از هزار رأس دام فاقد پروانه در این مراتع حساس جلوگیری کردند.

بابازاده ادامه داد: این اقدام با هدف حفظ پوشش گیاهی، جلوگیری از فرسایش خاک و صیانت از اکوسیستم مرتعی منطقه انجام شد و از وارد آمدن خسارتی بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال به مراتع جلوگیری کرد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کرج با تأکید بر اینکه مراتع از سرمایه‌های ملی و تجدیدناپذیر کشور هستند، تصریح کرد: هرگونه بهره‌برداری از مراتع باید بر اساس پروانه چرا و در زمان‌های تعیین‌شده انجام شود.

وی ضمن هشدار به متخلفان، از دامداران بومی خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در عرصه‌های منابع طبیعی، موضوع را از طریق شماره ۱۵۰۴ (امداد جنگل و مرتع) به یگان حفاظت اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدامات لازم برای صیانت از انفال انجام شود.

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