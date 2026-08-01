۷ پرونده تخلف چرای غیرمجاز در ولایترود کرج تشکیل شد
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کرج از تشکیل ۷ فقره پرونده تخلف در حوزه چرای غیرمجاز دام در منطقه ولایترود طی تیرماه سال جاری خبر داد و گفت: با اقدام بهموقع نیروهای یگان حفاظت، از ورود بیش از هزار رأس دام فاقد پروانه چرا به این مراتع جلوگیری شد.
به گزارش ایلنا از البرز، علی بابازاده با اشاره به تشکیل ۷ پرونده تخلف چرای غیرمجاز در ولایترود کرج، اظهار کرد: نیروهای یگان حفاظت اداره منابع طبیعی این شهرستان در راستای اجرای طرحهای صیانت از عرصههای ملی و جلوگیری از تخریب مراتع، در گشتزنیهای مستمر خود در منطقه ییلاقی ولایترود با ورود غیرمجاز گلههای دام فاقد پروانه چرا مواجه شدند.
وی افزود: در پی این اقدامات، ۷ فقره پرونده تخلف در بازه یکماهه تیرماه تشکیل شد و مأموران یگان حفاظت با اقدام بهموقع، از ورود و چرای بیش از هزار رأس دام فاقد پروانه در این مراتع حساس جلوگیری کردند.
بابازاده ادامه داد: این اقدام با هدف حفظ پوشش گیاهی، جلوگیری از فرسایش خاک و صیانت از اکوسیستم مرتعی منطقه انجام شد و از وارد آمدن خسارتی بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال به مراتع جلوگیری کرد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کرج با تأکید بر اینکه مراتع از سرمایههای ملی و تجدیدناپذیر کشور هستند، تصریح کرد: هرگونه بهرهبرداری از مراتع باید بر اساس پروانه چرا و در زمانهای تعیینشده انجام شود.
وی ضمن هشدار به متخلفان، از دامداران بومی خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در عرصههای منابع طبیعی، موضوع را از طریق شماره ۱۵۰۴ (امداد جنگل و مرتع) به یگان حفاظت اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن اقدامات لازم برای صیانت از انفال انجام شود.