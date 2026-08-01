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پیکر مطهر شهید مدافع امنیت، استوار یکم میثم کرمی در شهرکرد تشییع شد

پیکر مطهر شهید مدافع امنیت، استوار یکم میثم کرمی در شهرکرد تشییع شد
کد خبر : 1820850
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پیکر مطهر شهید مدافع امنیت، استوار یکم میثم کرمی قلعه‌تکی، شب گذشته از میدان ۱۲ محرم تا آستان مقدس امامزادگان دو معصوم (ع) با حضور گسترده مردم و مسئولان تشییع شد.

به گزارش ایلنا، شهید استوار یکم میثم کرمی‌قلعه‌تکی در پی تجاوز ناجوانمردانه اشرار به ایست و بازرسی در شهرستان ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان، به فیض شهادت نائل آمد.

پیکر مطهر این شهید والامقام شامگاه جمعه با حضور پرشور مردم شهیدپرور شهرکرد تشییع شد و پس از آن، نماز میت و نماز استغاثه به امامت حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اصغر همتیان، امام جمعه موقت شهرکرد، اقامه شد.

 

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