پیکر مطهر شهید مدافع امنیت، استوار یکم میثم کرمی در شهرکرد تشییع شد

به گزارش ایلنا، شهید استوار یکم میثم کرمی‌قلعه‌تکی در پی تجاوز ناجوانمردانه اشرار به ایست و بازرسی در شهرستان ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان، به فیض شهادت نائل آمد.

پیکر مطهر این شهید والامقام شامگاه جمعه با حضور پرشور مردم شهیدپرور شهرکرد تشییع شد و پس از آن، نماز میت و نماز استغاثه به امامت حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اصغر همتیان، امام جمعه موقت شهرکرد، اقامه شد.

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