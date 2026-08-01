پیکر مطهر شهید مدافع امنیت، استوار یکم میثم کرمی در شهرکرد تشییع شد
پیکر مطهر شهید مدافع امنیت، استوار یکم میثم کرمی قلعهتکی، شب گذشته از میدان ۱۲ محرم تا آستان مقدس امامزادگان دو معصوم (ع) با حضور گسترده مردم و مسئولان تشییع شد.
به گزارش ایلنا، شهید استوار یکم میثم کرمیقلعهتکی در پی تجاوز ناجوانمردانه اشرار به ایست و بازرسی در شهرستان ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان، به فیض شهادت نائل آمد.
پیکر مطهر این شهید والامقام شامگاه جمعه با حضور پرشور مردم شهیدپرور شهرکرد تشییع شد و پس از آن، نماز میت و نماز استغاثه به امامت حجتالاسلام والمسلمین علیاصغر همتیان، امام جمعه موقت شهرکرد، اقامه شد.