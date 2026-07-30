مدیر منطقه ۶ عملیاتی سازمان آتشنشانی مشهد خبر داد:
سوختن 60 اصله درخت در حادثه آتشسوزی اراضی طرق شهرستان مشهد
مدیر منطقه 6 عملیاتی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد گفت: اراضی طرق شهرستان مشهد دچار حادثه آتشسوزی شد. در این حادثه 60 اصله درخت و حدود یک هکتار از پوشش گیاهی شامل خار و خاشاک در آتش سوخت.
به گزارش ایلنا، آتشپاد دوم احمد مرندی افزود: این آتشسوزی در منطقه طرق شهرستان مشهد رخ داده بود. اما با حضور به موقع 20 آتشنشان از ایستگاههای 9، 39 و 49 سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد، حریق پس از 2 ساعت تلاش بیوقفه کاملاً مهار و خاموش شد.