به گزارش ایلنا، سعید سرآبادانی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: طرح توسعه سامانه گندزدایی خورشیدی با همکاری دفاتر مدیریت انرژی، سامانه‌های کنترل و نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب و نظارت بر بهره‌برداری آب اجرا شد.

وی ادامه داد: به منظور تضمین تداوم فرایند گندزدایی آب شرب در روستاهای فاقد دسترسی به برق یا دارای محدودیت در تأمین برق، توسعه سامانه‌های گندزدایی مبتنی بر انرژی خورشیدی در دستور کار شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی به دستاوردها و پیامدهای این طرح اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: سامانه گندزدایی خورشیدی گامی مؤثر در بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر و ارتقاء پایداری خدمات آبرسانی در استان است.

سرآبادانی تصریح کرد: سامانه‌های گندزدایی خورشیدی ضمن تضمین استمرار فرآیند گندزدایی و حفظ کیفیت آب شرب، وابستگی تأسیسات به شبکه برق را کاهش داده و قابلیت اطمینان سامانه‌های آبرسانی روستایی را به شکل قابل‌توجهی افزایش می‌دهند.

وی بیان داشت: بهره‌گیری از انرژی خورشیدی در تأسیسات آب روستایی علاوه بر کاهش هزینه‌های بهره‌برداری و افزایش تاب‌آوری شبکه‌های آبرسانی در شرایط اضطراری نقش مهمی در توسعه انرژی‌های پاک و تحقق اهداف زیست‌محیطی دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی تأکید کرد: موفقیت‌های به دست آمده حاصل برنامه‌ریزی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تلاش مستمر متخصصان در راستای ارتقاء کیفیت خدمات و تأمین پایدار آب شرب سالم برای روستاییان است.

انتهای پیام/