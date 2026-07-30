اجرای عملیات تراش و ترمیم آسفالت کمربندی شیراز
عملیات تراش و ترمیم روسازی آسفالت کمربندی شیراز در حدفاصل بلوار پرستار تا بلوار میرزای شیرازی به مرحله اجرا درآمد.
به گزارش ایلنا، رئیس سازمان عمران شهرداری شیراز از اجرای عملیات تراش و ترمیم روسازی آسفالت در محور کمربندی شیراز، حدفاصل بلوار پرستار تا بلوار میرزای شیرازی در مسیرهای رفت و برگشت خبر داد.
علیحسین عباسی با اشاره به فرسودگی روسازی این محور و حجم بالای تردد وسایل نقلیه افزود: در راستای پاسخگویی به مطالبات شهروندان و با هدف ارتقای کیفیت شبکه معابر شهری، افزایش ایمنی تردد، بهبود سطح سرویسدهی و روانسازی جریان عبور و مرور، عملیات تراش و ترمیم آسفالت این محور در دستور کار سازمان قرار گرفته است.
عباسی تصریح کرد: با توجه به اهمیت حفظ جریان ترافیک در این محور، بخش عمده عملیات اجرایی در ساعات شب انجام میشود تا ضمن کاهش اختلال در تردد شهروندان، زمینه تسریع در روند اجرای پروژه و بهرهبرداری هرچه سریعتر از مسیر فراهم شود.
رئیس سازمان عمران شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: سازمان عمران شهرداری شیراز با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای اجرایی، ارتقای کیفیت زیرساختهای شهری و تأمین ایمنی و رفاه شهروندان را بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی خود دنبال میکند.
بنابراین گزارش، این اقدام، برآیندی از تمرکز شهرداری شیراز بر جهش آسفالت در معابر شریانی است که با ارتقای شاخصهای ایمنی و بهبود کیفی مسیرهای ارتباطی، نقش بهسزایی در تسهیل تردد و ارتقای رضایتمندی شهروندان ایفا میکند.