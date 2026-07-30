مدیرکل ارتباطات استان خبر داد:
اتصال 93 درصد روستاهای استان مرکزی به شبکه ملی اطلاعات / محدودیت واردات تجهیزات مخابراتی به دلیل تحریمها و جنگ
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی به میزان پیشرفت اتصال روستاهای استان به شبکه ملی اطلاعات اشاره کرده و گفت: 93 درصد از 859 روستای بالای 20 خانوار استان به شبکه ملی اطلاعات متصل شدهاند. روستاهای باقیمانده عمدتاً در مناطق صعبالعبور قرار دارند و علاوه بر شرایط جغرافیایی، محدودیت در تأمین تجهیزات مخابراتی روند اجرای پروژهها را با دشواری مواجه کرده است.
به گزارش ایلنا، محمد غلامی مهرآبادی به مهمترین چالشهای موجود که سبب شده اجرای برنامه مذکور با کاهش سرعت همراه باشد اشاره داشته و در این رابطه افزود: محدودیت واردات تجهیزات مخابراتی به دلیل تحریمها و جنگ و همچنین مشکلات اخیر در تأمین تجهیزات، سرعت اجرای برخی پروژهها را کاهش داده، اما تلاش میشود پیش از پایان برنامه هفتم توسعه، تمامی روستاهای بالای 20 خانوار استان به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند.
وی ادامه داد: استان مرکزی در بیشتر شاخصهای ارتباطی از میانگین کشوری وضعیت مطلوبتری دارد، به گونهای که ضریب نفوذ تلفن ثابت در این استان حدود 39 درصد است، در حالیکه میانگین کشوری حدود 31 درصد برآورد میشود. ضریب نفوذ تلفن همراه نیز در استان مرکزی به حدود 200 درصد رسیده که از میانگین کشوری بالاتر است و در حوزه اینترنت پرسرعت سیار نیز استان با ضریب نفوذ 147 درصد، شرایط بهتری نسبت به میانگین کشور دارد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی اظهار داشت: طرح ملی توسعه فیبر نوری با جدیت در این استان پیگیری میشود و این پروژه در تمامی 35 شهر استان در حال اجرا است و تاکنون حدود 77 درصد خانوارهای شهری تحت پوشش این شبکه قرار گرفتهاند. 3 اپراتور ایرانسل، شرکت مخابرات ایران و شاتل اجرای این طرح را در استان برعهده دارند و تاکنون بیش از 31 هزار مشترک این استان از خدمات اینترنت مبتنی بر فیبر نوری بهرهمند شدهاند.
غلامی مهرآبادی به رسالتهای این حوزه اشاره داشته و تصریح کرد: یکی از رسالتهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعرسانی درباره خدمات زیرساختی است که با استفاده از منابع عمومی در کشور ارائه میشود تا شهروندان از اقدامات انجام شده در این حوزه آگاه شوند. توسعه زیرساختهای ارتباطی، تحقق عدالت ارتباطی و دسترسی برابر تمامی شهروندان به خدمات ارتباطی باکیفیت از مهمترین برنامههای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
وی بیان داشت: یکی از چالشهای موجود، آشنا نبودن شهروندان و برخی دستگاههای اجرایی با جایگاه حاکمیتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. به گونهای که همچنان شرکت مخابرات ایران را متولی این حوزه میدانند. در حالی که این شرکت از سال 1388 به بخش خصوصی واگذار شده و اکنون به عنوان یک اپراتور فعالیت میکند. وظایف حاکمیتی این حوزه از طریق ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استانها و زیرمجموعهها پیگیری میشود.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی تأکید کرد: طرح ملی ایران دیجیتال با راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت آموزش و پرورش و با هدف آموزش رایگان برنامهنویسی، هوش مصنوعی و سایر مهارتهای نوین دیجیتال به دانشآموزان سراسر کشور در حال اجرا است. در استان نیز این ادارهکل با همکاری ادارهکل آموزش و پرورش، مسئولیت هماهنگی، اطلاعرسانی، جذب و ثبتنام دانشآموزان و اجرای این طرح را بر عهده دارد.
غلامی مهرآبادی به اقدامات انجام شده برای افزایش مشارکت در طرح ملی ایران دیجیتال اشاره کرده و ابراز داشت: سال گذشته استقبال از این طرح و آمار ثبتنام دانشآموزان در استان مرکزی بسیار محدود بود. بر این اساس از شهریور ماه سال گذشته تاکنون، با برنامهریزی و اقدامات گسترده ادارهکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، میزان مشارکت دانشآموزان رشد چشمگیری داشته و تعداد ثبتنامکنندگان استان به بیش از 37 هزار دانشآموز رسیده است.
وی اضافه کرد: آماری که نشاندهنده استقبال گسترده دانشآموزان از آموزش مهارتهای برنامهنویسی و فناوریهای نوین دیجیتال است. این طرح یکی از اجزای طرح توسعه اقتصاد دیجیتال استان مرکزی محسوب میشود که با هدف توسعه ظرفیت سرمایه انسانی فناور اجرا میگردد. برگزاری همایشهای معرفی طرح، اجرای برنامههای اطلاعرسانی و تبلیغات رسانهای، تولید محتوای آموزشی، جلسات هماهنگی با آموزش و پرورش، برخی از برنامههای انجام شده بود.