پیام استاندار فارس در پی احراز شهادت خلبان قهرمان پایگاه هوایی شهید دوران شیراز

به گزارش ایلنا، پیام حسینعلی امیری به این شرح است: خبر احراز شهادت امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی، از عقابان تیزپرواز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و از قهرمانان پایگاه هوایی شهید دوران شیراز، اگرچه قلب ملت ایران را در اندوهی بزرگ فرو برد، اما بار دیگر شکوه ایمان، ایثار و اقتدار فرزندان این سرزمین را در حافظه تاریخ جاودانه ساخت.

این شهید والامقام، روز ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ با عزمی پولادین و روحیه‌ای سرشار از شجاعت و غیرت، در صف نخست مدافعان عزت و امنیت ایران اسلامی ایستاد و با پروازی که به بلندای افتخار یک ملت بود، جان خویش را در راه دفاع از استقلال، اقتدار و سربلندی میهن نثار کرد. خون پاک او، مُهر تأییدی بر این حقیقت جاودان است که امنیت و عزت ایران اسلامی، وامدار مردانی است که از جان خویش برای اعتلای پرچم پرافتخار این سرزمین دریغ نمی‌کنند.

استان فارس، سرزمین حماسه، فرهنگ و ایمان، به داشتن چنین فرزندانی سرافراز است؛ مردانی که از آسمان غیرت، بال گشودند و نام خویش را در کنار اسطوره‌های ایثار و مقاومت این مرز و بوم ثبت کردند. بی‌تردید، یاد و راه این شهید بزرگوار، الهام‌بخش نسل‌هایی خواهد بود که عزت ایران را در پرتو ایمان، شجاعت و فداکاری پاس خواهند داشت.

اینجانب، ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهید سرافراز، شهادت پرافتخار امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی را به محضر، خانواده معزز و صبور آن شهید والامقام، فرماندهان و کارکنان غیور ارتش جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه پایگاه هوایی شهید دوران و مردم شریف استان فارس، تبریک و تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، علو درجات و همنشینی آن شهید عزیز با سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را مسئلت دارم.

همچنین، با قلبی آکنده از امید و دعا، برای دیگر خلبانان رشید این مأموریت پرافتخار، تعیین هرچه سریع‌تر وضعیت و روشن شدن سرنوشت آنان را از درگاه خداوند متعال خواستارم و اطمینان دارم که ملت ایران، یاد و نام همه دلاورمردانی را که در راه پاسداری از عزت این مرز و بوم جان بر کف نهاده‌اند، برای همیشه زنده و جاودان نگاه خواهد داشت.

یازدهم اسفند ماه سال گذشته، ۲فروند بمب افکن سوخو ۲۴ نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به حملات وحشیانه و ناجوانمردانه ارتش تروریستی آمریکا و رژیم کودک‌کش صهیونی، در عملیاتی متهورانه، از پایگاه هوایی شهید دوران شیراز برخاستند و پس از عبور از سد سامانه‌های شناسایی پیشرفته و مواضع راداری متعدد دشمنان، اقدام به بمباران پایگاه العدید قطر، متعلق به نیروهای آمریکایی، کردند.

در جریان این حمله، خسارات سنگینی به این پایگاه وارد آمد اما عقاب‌های آسمان ایران، در مسیر بازگشت، بر فراز خلیج فارس مورد اصابت سامانه های پدافند دشمن قرار گرفتند و از آن زمان تا کنون، تلاش‌ها، برای احراز وضعیت خلبانان شجاع این جنگنده‌ها، ادامه دارد.

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