خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت‌وگو با ایلنا عنوان شد:

تولید گوشت مرغ 40 درصد بیش از نیاز استان قزوین

تولید گوشت مرغ 40 درصد بیش از نیاز استان قزوین
کد خبر : 1820013
لینک کوتاه کپی شد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از جوجه‌ریزی 14 میلیون قطعه‌ای در واحدهای پرورش مرغ گوشتی استان طی چهار ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این میزان جوجه‌ریزی به تولید 27 هزار تن گوشت مرغ منجر شده که حدود 40 درصد بیش از نیاز استان بوده است.

بهزاد غیاثوند در گفت‌وگو با خبرنگار تیتر قزوین گفت: در چهار ماهه نخست سال جاری، 14 میلیون قطعه جوجه در 336 واحد پرورش مرغ گوشتی استان جوجه‌ریزی شد که حاصل آن تولید 27 هزار تن گوشت مرغ و عرضه مستمر این محصول به بازار مصرف بوده است.

وی افزود: میزان تولید گوشت مرغ در این مدت حدود 40 درصد بیش از نیاز استان بوده و مازاد تولید پس از تأمین بازار داخلی، به سایر استان‌ها ارسال شده است که نشان‌دهنده جایگاه قزوین به عنوان یکی از قطب‌های تولید گوشت مرغ کشور است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به تداوم تولید در شرایط خاص کشور تصریح کرد: این موفقیت در حالی به دست آمده که تولیدکنندگان بخش طیور با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و شرایط جنگی، با تلاش و مدیریت مناسب، روند تولید را بدون وقفه حفظ کرده‌اند.

غیاثوند تأکید کرد: استمرار تولید و تأمین پایدار گوشت مرغ، علاوه بر کمک به امنیت غذایی و تأمین نیاز پروتئینی کشور، نقش مهمی در تقویت اقتصاد استان، پایداری زنجیره تولید و افزایش تاب‌آوری بخش کشاورزی در برابر فشارهای خارجی دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل