تولید گوشت مرغ 40 درصد بیش از نیاز استان قزوین

بهزاد غیاثوند در گفت‌وگو با خبرنگار تیتر قزوین گفت: در چهار ماهه نخست سال جاری، 14 میلیون قطعه جوجه در 336 واحد پرورش مرغ گوشتی استان جوجه‌ریزی شد که حاصل آن تولید 27 هزار تن گوشت مرغ و عرضه مستمر این محصول به بازار مصرف بوده است.

وی افزود: میزان تولید گوشت مرغ در این مدت حدود 40 درصد بیش از نیاز استان بوده و مازاد تولید پس از تأمین بازار داخلی، به سایر استان‌ها ارسال شده است که نشان‌دهنده جایگاه قزوین به عنوان یکی از قطب‌های تولید گوشت مرغ کشور است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به تداوم تولید در شرایط خاص کشور تصریح کرد: این موفقیت در حالی به دست آمده که تولیدکنندگان بخش طیور با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و شرایط جنگی، با تلاش و مدیریت مناسب، روند تولید را بدون وقفه حفظ کرده‌اند.

غیاثوند تأکید کرد: استمرار تولید و تأمین پایدار گوشت مرغ، علاوه بر کمک به امنیت غذایی و تأمین نیاز پروتئینی کشور، نقش مهمی در تقویت اقتصاد استان، پایداری زنجیره تولید و افزایش تاب‌آوری بخش کشاورزی در برابر فشارهای خارجی دارد.

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