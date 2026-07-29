جریمه ۳۸ میلیارد ریالی قاچاقچی دام زنده در لرستان

به گزارش ایلنا، قهرمان شاهی امروز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: ماموران نیروی انتظامی شهرستان بروجرد با گزارش بازرسان جهاد کشاورزی، یک دستگاه کامیون را توقیف، محموله قاچاق کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی افزود: این پرونده شامل قاچاق دام زنده به ارزش ۱۴ میلیارد ریال بود که در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بروجرد رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان عنوان کرد: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه نشدن مدارک لازم، اتهام انتسابی را محرز دانست و علاوه بر ضبط دام، متخلف را به پرداخت ۲۸ میلیارد ریال معادل ۲ برابر جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته شاهی شعبه همچنین ۱۰ میلیارد ریال معادل ارزش کارشناسی خودرو را به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۳۸ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرده است.

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