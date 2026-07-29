خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خبر داد؛

جریمه ۳۸ میلیارد ریالی قاچاقچی دام زنده در لرستان

جریمه ۳۸ میلیارد ریالی قاچاقچی دام زنده در لرستان
کد خبر : 1819915
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان گفت: قاچاقچی دام زنده در این استان ۳۸ میلیارد ریال جریمه شد.

به گزارش ایلنا، قهرمان شاهی امروز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: ماموران نیروی انتظامی شهرستان بروجرد با گزارش بازرسان جهاد کشاورزی، یک دستگاه کامیون را توقیف، محموله قاچاق کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند. 

وی افزود: این پرونده شامل قاچاق دام زنده به ارزش ۱۴ میلیارد ریال بود که در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بروجرد رسیدگی شد. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان عنوان کرد: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه نشدن مدارک لازم، اتهام انتسابی را محرز دانست و علاوه بر ضبط دام، متخلف را به پرداخت ۲۸ میلیارد ریال معادل ۲ برابر جزای نقدی محکوم کرد. 

به گفته شاهی شعبه همچنین ۱۰ میلیارد ریال معادل ارزش کارشناسی خودرو را به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۳۸ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل