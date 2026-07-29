به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری مرزبانی، سردار رضا شجاعی با تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: پس از اطلاع از سرقت دو فروند لنج صیادی از آب‌های حوزه استحفاظی پایگاه دریابانی چابهار و حرکت آن‌ها به سمت آب‌های سومالی، نیروهای دریابانی بلافاصله برای شناسایی و پیگیری موضوع وارد عمل شدند.

وی با اشاره به هماهنگی و همکاری مالکان لنج‌ها با مأموران پایگاه دریابانی چابهار افزود: سارقان با مشاهده مأموران دریابانی و با توجه به ناتوانی در ادامه درگیری، شناورها را در بندر کنارک رها کرده و از محل متواری شدند.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه اقدامات اطلاعاتی برای شناسایی و دستگیری سارقان آغاز شده است، گفت: این لنج‌ها پس از انجام هماهنگی‌های قضایی به مالکان آن‌ها تحویل خواهد شد.

انتهای پیام/