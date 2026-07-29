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لنج‌های ربوده‌شده پس از سه ماه از دست دزدان دریایی سومالی آزاد شدند

لنج‌های ربوده‌شده پس از سه ماه از دست دزدان دریایی سومالی آزاد شدند
کد خبر : 1819892
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فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان از رهایی دو فروند لنج صیادی ربوده‌شده پس از سه ماه، با تلاش مأموران پایگاه دریابانی چابهار خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری مرزبانی، سردار رضا شجاعی با تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: پس از اطلاع از سرقت دو فروند لنج صیادی از آب‌های حوزه استحفاظی پایگاه دریابانی چابهار و حرکت آن‌ها به سمت آب‌های سومالی، نیروهای دریابانی بلافاصله برای شناسایی و پیگیری موضوع وارد عمل شدند.

وی با اشاره به هماهنگی و همکاری مالکان لنج‌ها با مأموران پایگاه دریابانی چابهار افزود: سارقان با مشاهده مأموران دریابانی و با توجه به ناتوانی در ادامه درگیری، شناورها را در بندر کنارک رها کرده و از محل متواری شدند.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه اقدامات اطلاعاتی برای شناسایی و دستگیری سارقان آغاز شده است، گفت: این لنج‌ها پس از انجام هماهنگی‌های قضایی به مالکان آن‌ها تحویل خواهد شد.

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