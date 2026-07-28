3 کشته دستاورد سقوط خودرو به دره در محور تهم به چورزق

به گزارش ایلنا، حکمت‌الله هاشمی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی سقوط یک دستگاه خودرو به داخل دره در کیلومتر 83 محور مواصلاتی تهم به چورزق شهرستان طارم محدوده جاده روستایی کلوج، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان زنجان اعلام شد.

وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله یک تیم امداد و نجات کوهستان به محل حادثه اعزام شدند. پس از انجام ارزیابی‌های اولیه، مشخص شد در این حادثه رانندگی 3 نفر جان خود را از دست دادند. از تعداد جان‌باختگان این حادثه جسد یک نفر در داخل خودرو محبوس شده بود و 2 نفر دیگر نیز به بیرون خودرو پرتاب شده بودند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌‌احمر استان زنجان اظهار داشت: نجاتگران هلال‌احمر جسد یک نفر محبوس شده را از داخل خودرو رهاسازی کردند. همچنین با توجه به اینکه 2 کشته شده دیگر بر اثر شدت حادثه به بیرون از خودرو پرتاب شده بودند، عملیات انتقال هر 3 جان‌باخته از داخل دره و منطقه صعب‌العبور به کنار جاده انجام شد.

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