دستگیری عامل خسارت به شبکه برق 5 شهرستان کهگیلویه و بویراحمد با تیراندازی

به گزارش ایلنا، سید وحید موسویان به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: این متهم در اقدامی خلاف قانون و براساس یک رسم نادرست، اقدام به شلیک با سلاح گرم کرد که بر اثر اصابت گلوله به کابل‌های فشار قوی و تأسیسات شبکه برق، اختلال جدی در تأمین برق مناطق استان ایجاد شد.

وی رسم غلط و نادرست تیراندازی در آیین‌های ختم را نکوهش کرده و ادامه داد: این متهم با اقدامات اطلاعاتی پلیس اطلاعات شهرستان کهگیلویه در بازه زمانی کمتر از 24 ساعت شناسایی و دستگیر شده و پس از تشکیل پرونده و انجام تحقیقات اولیه، با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد بر تداوم تحقیقات در این زمینه تأکید کرده و اظهار داشت: سایر افرادی که در این مراسم اقدام به تیراندازی کرده‌اند نیز شناسایی شده و تحت تعقیب قضایی قرار دارند. باید توجه داشت با تمامی عوامل این اقدام مجرمانه برابر قانون برخورد خواهد شد.

موسویان به راه‌اندازی مجدد شبکه برق اشاره داشته و تصریح کرد: با همکاری فنی شرکت‌های توزیع نیروی برق استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان و با تلاش تیم‌های عملیاتی از طریق شبکه جایگزین، برق مناطق آسیب‌دیده سریعاً وصل شد و از تداوم خاموشی جلوگیری به عمل آمده است.

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