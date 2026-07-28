دادستان مرکز استان خبر داد:
دستگیری عامل خسارت به شبکه برق 5 شهرستان کهگیلویه و بویراحمد با تیراندازی
دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد به دستگیری یک عامل تیراندازی در این استان اشاره کرده و گفت: این فرد حین یک مراسم تشییع، با تیراندازی غیرقانونی به شبکه برق آسیب رساند که موجب خاموشی گسترده در شهرستانهای کهگیلویه، لنده، دنا، مارگون و بویراحمد شد.
به گزارش ایلنا، سید وحید موسویان به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: این متهم در اقدامی خلاف قانون و براساس یک رسم نادرست، اقدام به شلیک با سلاح گرم کرد که بر اثر اصابت گلوله به کابلهای فشار قوی و تأسیسات شبکه برق، اختلال جدی در تأمین برق مناطق استان ایجاد شد.
وی رسم غلط و نادرست تیراندازی در آیینهای ختم را نکوهش کرده و ادامه داد: این متهم با اقدامات اطلاعاتی پلیس اطلاعات شهرستان کهگیلویه در بازه زمانی کمتر از 24 ساعت شناسایی و دستگیر شده و پس از تشکیل پرونده و انجام تحقیقات اولیه، با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.
دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد بر تداوم تحقیقات در این زمینه تأکید کرده و اظهار داشت: سایر افرادی که در این مراسم اقدام به تیراندازی کردهاند نیز شناسایی شده و تحت تعقیب قضایی قرار دارند. باید توجه داشت با تمامی عوامل این اقدام مجرمانه برابر قانون برخورد خواهد شد.
موسویان به راهاندازی مجدد شبکه برق اشاره داشته و تصریح کرد: با همکاری فنی شرکتهای توزیع نیروی برق استانهای کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان و با تلاش تیمهای عملیاتی از طریق شبکه جایگزین، برق مناطق آسیبدیده سریعاً وصل شد و از تداوم خاموشی جلوگیری به عمل آمده است.