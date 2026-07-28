شهردار شیراز خبرداد؛
۲.۶ میلیون مترمربع از معابر شیراز در طرح جهش آسفالت بهسازی میشود
شهردار شیراز از تداوم اجرای طرح جهش آسفالت با هدف بهسازی شریانهای اصلی و معابر محلات خبر داد و گفت: با وجود افزایش قیمت و کمبود قیر، عملیات آسفالت و روکش معابر با جدیت ادامه دارد و تا پایان سال ۱۴۰۵، بیش از ۲.۶ میلیون مترمربع از معابر شهر تحت پوشش این طرح قرار میگیرد.
به گزارش ایلنا، محمدحسن اسدی با اشاره به روند اجرای این طرح گسترده اظهار کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار مترمربع از معابر سطح شهر تا پایان سال ۱۴۰۵ تحت پوشش طرح جهش آسفالت قرار خواهد گرفت.
وی افزود: این طرح با وجود کمبود و افزایش قابل توجه قیمت قیر، با جدیت در حال اجراست و گروههای تخصصی روکش، تراش و ترمیم آسفالت از سوی معاونت فنی و عمرانی شهرداری، سازمان عمران و مناطق مختلف شهرداری بهصورت مستمر در حال فعالیت هستند.
شهردار شیراز ادامه داد: تاکنون نزدیک به ۹۰۰ هزار مترمربع از معابر اصلی و فرعی شهر تحت پوشش عملیات روکش آسفالت قرار گرفته و پروژههای بهسازی در بزرگراه آیتالله حسینیالهاشمی، کمربندی شیراز، بلوار امیرکبیر بهعنوان ورودی شهر از سمت بوشهر، خیابانهای بنیهاشمی و محراب، محور فرصتیان و تعدادی دیگر از معابر اجرا شده است.
اسدی با تأکید بر اولویت مطالبات شهروندان در اجرای طرح جهش آسفالت گفت: هدف اصلی این طرح، تأمین رفاه و آسایش شهروندان، تسهیل تردد، ساماندهی معابر و ارتقای سیمای شهری است و عملیات لکهگیری، ترمیم و روکش آسفالت در معابر اصلی و فرعی بر اساس اولویتبندی و نیازسنجی انجام میشود.
وی افزود: ساماندهی وضعیت آسفالت معابر یکی از مطالبات جدی شهروندان است و مدیریت شهری در کنار اجرای پروژههای بزرگی همچون مترو، تقاطعها، بزرگراهها و زیرگذرها، این موضوع را نیز با جدیت دنبال میکند.
شهردار شیراز با اشاره به اعتبارات اختصاصیافته به این طرح اظهار کرد: بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح جهش آسفالت اختصاص یافته است و با وجود افزایش قیمت و کمبود قیر، تلاش شده است عملیات اجرایی این پروژه متوقف نشود.
اسدی تصریح کرد: مدیریت شهری مصمم است بخش وسیعی از معابر شهر را که بر اساس برنامهریزیهای انجامشده شناسایی شدهاند، تحت پوشش عملیات روکش آسفالت قرار دهد.
وی با بیان اینکه جهش آسفالت یک برنامه مدون و بلندمدت است، خاطرنشان کرد: این طرح بر اساس بودجه مصوب سال ۱۴۰۵ تا پایان سال ادامه خواهد داشت و تلاش میکنیم با اجرای کامل برنامه، گامی مؤثر در ارتقای کیفیت زندگی شهری، افزایش ایمنی تردد و افزایش رضایتمندی شهروندان برداشته شود.
طرح جهش آسفالت شیراز با هدف بهسازی گسترده معابر و تقویت زیرساختهای ارتباطی شهر در حال اجراست و پوشش ۲.۶ میلیون مترمربع از معابر تا پایان سال ۱۴۰۵، یکی از مهمترین برنامههای عمرانی مدیریت شهری برای ارتقای کیفیت معابر و بهبود سیمای شهری به شمار میرود.