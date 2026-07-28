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تعطیلی ادارات و بانک‌های کرمانشاه در روز چهارشنبه

تعطیلی ادارات و بانک‌های کرمانشاه در روز چهارشنبه
کد خبر : 1819465
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ادارات و بانک‌های استان کرمانشاه، فردا(چهارشنبه، هفتم مرداد) به دلیل گرمای هوا و ضرورت مدیریت مصرف انرژی، تعطیل است.

یه گزارش ایلنا از کرمانشاه، جلیل بالایی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه در این خصوص گفت: با تصمیم کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان و موافقت استاندار کرمانشاه، ادارات و دستگاه‌های اجرایی دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی استان، روز چهارشنبه هفتم مرداد تعطیل خواهند بود.

 بالایی با بیان اینکه این تصمیم با توجه به گرمای شدید هوا و با هدف مدیریت مصرف انرژی اتخاذ شده، گفت: خدمات تعطیل‌ناپذیر نظیر انتظامی، امدادی، درمانی و... از شمول این تصمیم مستثنی هستند.

 وی افزود: ادارات دولتی موظف‌اند پس از ساعت اداری امروز(سه شنبه) تا آغاز روز کاری بعد، تمامی سیستم‌های سرمایشی و روشنایی (بجز موارد اضطراری) را خاموش کنند.

 

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