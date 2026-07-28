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اداره پست اردبیل فرآیند توزیع گذرنامه‌ها را با اولویت ویژه در دستور کار قرار داده‌ است

اداره پست اردبیل فرآیند توزیع گذرنامه‌ها را با اولویت ویژه در دستور کار قرار داده‌ است
کد خبر : 1819456
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مدیرکل پست استان اردبیل گفت: تمامی واحدهای اجرایی و توزیع اداره‌کل پست استان اردبیل با برنامه‌ریزی منسجم و بسیج امکانات، فرآیند رهسپاری و توزیع گذرنامه‌ها را با اولویت ویژه در دستور کار قرار داده‌ است.

به گزارش ایلنا، جواد رسولی با اشاره به آمادگی کامل شبکه پستی استان برای توزیع گذرنامه‌های متقاضیان اظهار کرد: همزمان با افزایش تقاضا برای صدور گذرنامه در آستانه سفرهای اربعین حسینی، تمامی واحدهای اجرایی و توزیع اداره‌کل پست استان اردبیل با برنامه‌ریزی منسجم و بسیج امکانات، فرآیند رهسپاری و توزیع گذرنامه‌ها را با اولویت ویژه در دستور کار قرار داده‌اند.

 وی با بیان اینکه گذرنامه‌ها پس از تحویل از مراجع ذی‌ربط، در کوتاه‌ترین زمان ممکن پردازش و از طریق شبکه پستی استان به نشانی متقاضیان ارسال می‌شود، گفت:  نامه‌رسانان پرتلاش پست اردبیل نیز با احساس مسئولیت و تلاش مضاعف، این مرسولات را با دقت، سرعت و حفظ کامل امانت به دست شهروندان می‌رسانند.

مدیرکل پست استان اردبیل ادامه داد: از شهروندان درخواست می‌کنیم هنگام ثبت درخواست گذرنامه، نشانی و کدپستی خود را به‌صورت دقیق ثبت کرده و پس از دریافت کد رهگیری، وضعیت مرسوله را از طریق سامانه رهگیری شرکت ملی پست پیگیری کنند. همچنین توصیه می‌شود درخواست صدور یا تمدید گذرنامه را به روزهای پایانی موکول نکنند تا خدمات با آرامش و سرعت بیشتری ارائه شود.

رسولی افزود: خدمت‌رسانی شایسته به مردم شریف استان اردبیل، به‌ویژه زائران اربعین حسینی، از اولویت‌های اصلی مجموعه پست استان است و همکاران ما با تمام توان تلاش می‌کنند گذرنامه‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن و با بالاترین کیفیت به دست متقاضیان برسد.

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