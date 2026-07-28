در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
برخی دستگاهها هنوز باور نکردهاند کشور در شرایط جنگی است/ سختگیریها فعالیت اقتصادی را قفل کرده است
مردم دلایل تغییر قیمت و سهمیه بنزین را بدانند، همراهی بیشتری میکنند
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید در مجلس با اشاره به تأثیر شرایط جنگی بر اقتصاد کشور گفت: متأسفانه در برخی حوزهها نهتنها گشایشی صورت نگرفته، بلکه مشکلات نیز بیشتر شده است؛ اگرچه در بعضی حوزهها بخشی از مشکلات حل شده است.
جعفر قادری در گفت و گو با ایلنا اظهار کرد: برای مثال، گمرک با مجوزهایی که از شورای عالی امنیت ملی گرفت، توانست در تسریع ترخیص کالاها بسیار مؤثر عمل کند و با سرعت امکان ترخیص کالاها را فراهم کند. در حالت عادی، مافیاهایی که وجود دارند اجازه چنین کاری را نمیدهند.
نماینده شیراز و زرقان در مجلس افزود: سرمایهگذاریهایی که بعضی جریانها در بنادری مانند شهید رجایی، شهید باهنر و بنادر دیگر ایجاد کردهاند، اجازه نمیدهند کالایی که وارد کشور میشود، بهسرعت به عمق سرزمین منتقل و در آنجا دپو شود، اما در ایام جنگ این مجوز گرفته شد که کالاها بهسرعت از مبادی ورودی تخلیه و به عمق سرزمین منتقل شوند و این بخش از مشکل را حل کرد.
قادری با اشاره به مشکلات برخی واردکنندگان در زمینه رفع تعهد ارزی ادامه داد: در بعضی حوزهها، مانند شرایطی که واردکننده نمیتواند کالای خود را وارد کند و رفع تعهد ارزی انجام دهد، به جای اینکه در این شرایط فرصت بیشتری به او داده شود، سختگیریها بیشتر میشود. بلافاصله، چون کالا وارد کشور نشده است، عملاً تمام حسابهای فرد بسته و در لیست سیاه قرار میگیرد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید در مجلس تصریح کرد: ممکن است عدهای از این شرایط سوءاستفاده کنند، اما کسانی که صادقانه برخورد میکنند و اساساً کالاهایشان باید از طریق مرز دریایی وارد کشور شود و از طریق سایر مسیرها امکان واردات برای آنها وجود ندارد، باید مورد حمایت و تسهیل قرار گیرند. با این حال، میبینیم که نهتنها این تسهیل صورت نمیگیرد، بلکه تمام فعالیتهای فعالان صنعتی نیز قفل میشود و برای آنها مشکل ایجاد میکند.
برخی دستگاهها هنوز شرایط جنگی را در نحوه عملکرد خود لحاظ نکردهاند
نماینده شیراز و زرقان در مجلس با بیان اینکه انتظار میرفت در شرایط جنگی دسترسی فعالان اقتصادی و مدیران به مسئولان راحتتر باشد، گفت: انتظار این بود که فعالان اقتصادی بتوانند مشکلات خود را راحتتر مطرح کنند و سریعتر به نتیجه برسند، اما در این شرایط میبینیم که بعضی دستگاهها عملاً دور از دسترس فعالان اقتصادی هستند و حتی ما که نماینده مردم هستیم، به برخی دستگاهها دسترسی نداریم که این موضوع بسیار تأسفبار است.
قادری افزود: در بعضی حوزهها و در شرایط فعلی جنگی، گشایشهایی ایجاد شده است، اما میبینیم برای برخی دستگاهها انگار نهانگار در کشور جنگی اتفاق افتاده و حادثهای رخ داده است؛ همان سختگیریها و همان روالهای معمول انجام کارها همچنان وجود دارد و این مسئله ایجاد مشکل میکند. این وضعیت نشان میدهد که باید تفاوتی میان دوران جنگ و دوران پیش از جنگ وجود داشته باشد، اما متأسفانه برخی دستگاهها چنین تغییری را ایجاد نکردهاند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید در مجلس در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی آنها گفت: این موضوع همچنان درد دارد و به نظر میرسد برخی هنوز باور نکردهاند که کشور در شرایط جنگی قرار دارد و اقتصاد نیز یکی از حوزههایی است که تأثیر زیادی از جنگ میپذیرد.
مجلس باید در شرایط جنگی فعالتر، در دسترستر و پاسخگوتر باشد
نماینده شیراز و زرقان در مجلس ادامه داد: برای حل این مسائل، الزاماً نیازی نیست مجلس قانون جدید وضع کند یا از ظرفیتهایی مانند طرحهای دو فوریتی استفاده شود. بخشی از مشکلات نیز به خود مجلس برمیگردد. مجلس میتواند قانونگذاری را بهصورت مجازی انجام دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به عملکرد مجلس در شرایط جنگی اظهار کرد: کمیسیونها تلاش کردهاند و جلسات کمیسیونها نیز بهصورت منظم برگزار شده است، اما عملاً در حوزه قانونگذاری تاکنون اتفاقی نیفتاده است. اگر به همین شکل پیش برویم، مجلس نمیتواند پاسخگوی انتظارات و اتفاقات باشد.
وی گفت: همانطور که اشاره کردم، در شرایط جنگی برخی گرهها و گشایشهایی که ایجاد شده، توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی انجام شده است، اما در شرایط غیرجنگی، این اقدامات باید صرفاً از طریق مجلس انجام شود. مجلس نیز باید در دسترستر باشد، سرعت انجام کارها بیشتر شود و پاسخگویی افزایش پیدا کند تا بتواند مشکلات را حل کند.
قادری در ادامه درباره موضوع افزایش قیمت بنزین و اینکه آیا مجلس در جریان تصمیمات دولت در این زمینه قرار دارد، گفت: تا آنجایی که اطلاع دارم، فکر میکنم موضوع افزایش قیمت بنزین احتمالاً به دولت رفته و مصوبه جلسه سران قوا را گرفته است و در مجلس مطرح نشده است. البته در این زمینه تردید دارم که آیا دولت برای افزایش نرخ بنزین نیاز به مجوز مجلس دارد یا میتواند شخصاً این کار را انجام دهد و این موضوع هنوز برای من روشن نیست.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، با توجه به اینکه بعضی از فازهای پارس جنوبی دچار مشکل شده و امکان تأمین گاز وجود ندارد، طبیعی است که ظرفیت تأمین سوخت گازی نسبت به گذشته کاهش پیدا کند و به تبع آن تولید بنزین نیز کاهش یابد. از طرف دیگر، تابستان فصل مسافرت است و حجم سفرها افزایش پیدا میکند.
نماینده شیراز و زرقان در مجلس افزود: مجموعه این عوامل باعث میشود با افزایش مصرف و مشکلاتی در تأمین بنزین مواجه باشیم. از سوی دیگر، ما کشوری دریایی هستیم و امکان واردات نیز وجود دارد. مجموعه این عوامل ایجاب میکند که دولت پاسخ مناسبتر، جدیتر و قابلقبولتری به مردم ارائه دهد و توضیح دهد اگر سهمیهها کاهش پیدا میکند یا قیمتها افزایش مییابد، این موضوع ناشی از چه محدودیتهایی است.
قادری خاطرنشان کرد: اگر مردم در جریان علل افزایش یا کاهش سهمیهها و همچنین افزایش قیمتها قرار بگیرند، قطعاً همراهی و مساعدت بیشتری خواهند داشت، اما تاکنون در این زمینه توضیح آنچنانی داده نشده است.