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توقیف ایسوزو با 4 هزار لیتر گازوئیل قاچاق در آبگرم

توقیف ایسوزو با 4 هزار لیتر گازوئیل قاچاق در آبگرم
کد خبر : 1819314
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فرمانده انتظامی شهرستان آوج از کشف 4 هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع توسط ماموران انتظامی بخش آبگرم خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ محمد صفری در تشریح این خبر گفت: ماموران انتظامی بخش آبگرم حین گشت زنی در بلوار اصلی شهر آبگرم به یک دستگاه خودرو کامیونت  مشکوک و آن را  بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: ماموران پس از بررسی مدارک هویتی راننده و مطابقت محموله با مدارک موجود و بازرسی از خودرو، 4 هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع کشف و یک نفر را در این خصوص دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان آوج با بیان اینکه ارزش محموله قاچاق کشف شده برابر نظر کارشناسان مربوطه بالغ بر یک میلیارد و 600 میلیون ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد:شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک با مرکز فوریت‌های پلیسی 110 تماس و موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

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