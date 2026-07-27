قتل دختر 8 ساله و مادرش توسط پدر در قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در شرح این خبر بیان کرد: در پی وصول خبری به مرکز فوریت های پلیسی مبنی بر سرقت از یک منزل مسکونی منجر به قتل و مسمومیت اعضای خانواده ،بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: با ورود کارآگاهان پلیس آگاهی به محل وقوع جنایت مشخص شد، زنی 47 ساله به همراه دختر 8 ساله اش با استنشاق مواد سمی دچار خفگی شده و علائم حیاتی ندارند، پسر 17 ساله دچار سوختگی و مسمومیت سطحی در ناحیه صورت و دهان شده و پدر خانواده نیز اعلام داشته با ضربه به سر دچار بیهوشی و بی حالی شده است.

فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی با بررسی های شواهد و آثار باقی مانده در محل حادثه، پی به راز جنایتی هولناک و خانوادگی بردند .

سردار طرهانی ادامه داد: با هماهنگی مقام قضائی پسر 17 ساله به همراه پدر خانواده تحت بازجویی های فنی پلیس قرار گرفته و در نهایت هر 2 نفر لب به اعتراف گشوده و به جنایت خانوادگی اعتراف و پرده از راز جنایتی هولناک برداشتند.

این مقام ارشد انتظامی بیان داشت: قاتل با همدستی پسرش همسر خود را به قتل رسانده و سپس دختر خردسالش که در پی سروصدای مادرش از خواب بیدار شده و شاهد ماجرا بوده را نیز به همان شیوه به قتل رسانده سپس برای فریب پلیس سناریو خیالی سرقت از منزل را طراحی کرده است.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه متهم انگیزه خود از این جنایت را اختلافات خانوادگی با همسر و قتل دختر را برای از میان بردن شاهد ماجرا عنوان کرده است، تصریح کرد:متهمان با تکمیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شدند.

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