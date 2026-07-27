کشف 2 میلیارد تومان دیسک و صفحه خودرو قاچاق در قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری لوازم یدکی خودرو در یک انبار در شهر قزوین، پس از بررسی های اطلاعاتی و اطمینان از صحت موضوع، اقدامات فنی در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی با هماهنگی مرجع قضائی، پس از اعزام به انبار مورد نظر، در بازرسی از آن تعداد 191 قطعه دیسک و صفحه خودرو کشف کردند، که طی استعلام از سامانه های اداره صمت، انبار مذکور به علت عدم ثبت در سامانه جامع انبارها، از مصادیق قاچاق و خارج از شبکه توزیع محسوب می شود با دستور مقام قضایی پلمب شد.

فرمانده انتظامی استان قزوین با اشاره به اینکه برابر اعلام کارشناسان مربوطه ارزش اقلام کشف شده 20 میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: در این خصوص برای متصدی انبار پرونده تشکیل و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

سردار طرهانی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز در قالب احتکار کالا و یا تهیه و توزیع کالاهای قاچاق توسط افراد سودجو، موضوع را از طریق شماره تلفن 110 به پلیس گزارش دهند تا نسبت به شناسایی و دستگیری متخلفان اقدام شود.

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