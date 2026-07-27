به گزارش خبرنگار ایلنا، قاسم جلیلی‌نژاد،در گفت و کو با خبرنگاران، با تشریح اقدامات انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی مرز تمرچین اظهار کرد: در سال‌های گذشته ۱۳ سایت ثابت همراه اول و چهار تا پنج سایت ایرانسل در مسیرهای منتهی به مرز راه‌اندازی شده و در مجموع حدود ۱۸ سایت ارتباطی در این منطقه فعال است. همچنین چند سایت روستایی نیز ارتقا یافته‌اند که علاوه بر پوشش روستاها، کیفیت ارتباطات جاده‌ای را نیز بهبود بخشیده‌اند.

وی از راه‌اندازی مرکز یکپارچه خدمات ارتباطی در داخل پایانه مرزی تمرچین خبر داد و افزود: این مرکز با همکاری وزارت ارتباطات و اپراتورها ایجاد شده تا خدمات اپراتورهای تلفن همراه، شرکت پست، پست‌بانک، سازمان تنظیم مقررات و سایر بخش‌های مرتبط به صورت متمرکز به زائران ارائه شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان‌غربی ادامه داد: شرکت پست در این مرکز خدمات «پست‌یافته» و تحویل اشیای گمشده را ارائه می‌کند، پست‌بانک نیز با استقرار دستگاه خودپرداز خدمات ریالی را در اختیار زائران قرار داده و رایزنی‌ها برای ارائه خدمات ارزی نیز در حال انجام است.

جلیلی‌نژاد با اشاره به توسعه خدمات اینترنتی در مرز تمرچین گفت: ۱۷ دستگاه اکسس‌پوینت مخابرات برای ارائه اینترنت وای‌فای رایگان در داخل پایانه مرزی نصب و آماده بهره‌برداری شده است.

وی همچنین از استقرار سه سایت سیار (BTS) همراه اول در نقاط دارای ضعف پوشش ارتباطی خبر داد و افزود: این سایت‌ها با هدف حفظ کیفیت ارتباطات در زمان اوج تردد زائران در مسیرهای منتهی به مرز مستقر شده‌اند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان‌غربی درباره مرز بازرگان نیز اظهار کرد: با توجه به ورود بخشی از زائران خارجی از این مرز، درخواست استقرار سایت سیار ایرانسل ارائه شده و مجوز احداث سایت ثابت نیز صادر شده است. با وجود محدودیت زمانی، تلاش می‌شود سایت پرتابل در کوتاه‌ترین زمان مستقر شود و سایت ثابت نیز طی یکی دو ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش پایداری شبکه گفت: بهینه‌سازی سایت‌های ارتباطی و تعویض بخشی از باتری‌ها انجام شده و اپراتورها نیز درخواست تعویض باتری سایت‌های بیشتری را ارائه کرده‌اند تا در زمان قطعی برق، خدمات ارتباطی بدون اختلال ادامه یابد.

جلیلی‌نژاد افزود: استقرار ژنراتورها در سایت‌های مسیرهای اصلی نیز در دستور کار قرار گرفته و تیم‌های فنی اداره‌کل ارتباطات، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و اپراتورها به صورت شبانه‌روزی در منطقه حضور خواهند داشت تا هرگونه اختلال احتمالی را در سریع‌ترین زمان برطرف کنند.

وی همچنین از تجهیز شش سایت ایرانسل به باند فرکانسی ۷۰۰ مگاهرتز برای افزایش کیفیت پوشش و ظرفیت ارتباطی خبر داد و تأکید کرد: تمامی دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات در مرکز یکپارچه خدمات ارتباطی مستقر خواهند بود تا زائران بتوانند همه خدمات مورد نیاز خود را در یک محل دریافت کنند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان‌غربی در پایان با اشاره به تردد حدود ۱۶۰ هزار زائر از مرز تمرچین در سال گذشته خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های ارتباطی استان برای پذیرش حداقل دو برابر این میزان تردد آماده شده و از نظر ظرفیت ارتباطی هیچ نگرانی برای خدمت‌رسانی به زائران وجود ندارد.

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