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سخنگوی پلیس:

هلاکت چهار تروریست در نوار مرزی بانه

هلاکت چهار تروریست در نوار مرزی بانه
کد خبر : 1819270
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سخنگوی پلیس از انهدام یک تیم تروریستی وابسته به گروهک پژاک در نوار مرزی شهرستان بانه و هلاکت چهار نفر از اعضای این گروهک در عملیات مشترک مرزبانان و سربازان گمنام امام زمان (عج) خبر داد.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری پلیس، سردار سعید منتظرالمهدی در تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: ساعت ۲۰:۴۵ روز چهارم مردادماه، مرزبانان هنگ مرزی با همکاری اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در شهرستان بانه و با رصد دقیق تحرکات مرزی، از ورود یکی از عناصر اصلی و کلیدی گروهک تروریستی پژاک به کشور مطلع شدند و بلافاصله اقدامات عملیاتی برای دستگیری و مقابله با این تیم تروریستی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ماموران در جریان پایش منطقه و رصد ترددها، یک دستگاه خودروی سمند حامل اعضای این تیم تروریستی را شناسایی کردند که در پی درگیری مسلحانه میان مرزبانان و این عناصر، چهار نفر از اعضای گروهک پژاک به هلاکت رسیدند.

سخنگوی پلیس گفت: در بازرسی از خودرو و محل درگیری، مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات شامل چند قبضه کلت کمری، خشاب، فشنگ جنگی و نارنجک دستی کشف شد.​

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