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مدیرعامل هلال‌احمر استان ایلام خبر داد:

بازگشت 6 زائر جان‌باخته و مصدوم از پایانه مرزی مهران به کشور

بازگشت 6 زائر جان‌باخته و مصدوم از پایانه مرزی مهران به کشور
کد خبر : 1819269
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مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام گفت: از ابتدای آغاز راهپیمایی اربعین تا امروز دوشنبه 5 مرداد ماه، 6 زائر جان‌باخته و زخمی شامل 4 مصدوم و 2 کشته شده، از مسیر گذرگاه مرزی مهران وارد کشور شدند.

به گزارش ایلنا، حمزه محمدی‌مقدم در گفت‌وگویی افزود: ابتدای آغاز راهپیمایی اربعین تا امروز دوشنبه 5 مرداد ماه، 4 مصدوم و 2 زائر فوتی توسط کشور عراق تحویل نمایندگی جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران مستقر در این کشور شدند.

وی به پایانه مرزی که مصدومان و کشته‌شدگان فوق بازگردانده شدند اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: این زائران مصدوم و کشته‌شدگان از مسیر پایانه مرزی شهید سلیمانی مهران، توسط نیروهای جمعیت هلال‌احمر به کشور بازگردانده شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام به دلیل جان‌باختن و یا مصدومیت‌ افراد فوق اشاره کرده و اظهار داشت: علت جان‌باختن یا مصدومیت این افراد به دلایل مختلفی چون حوادث رانندگی، بیماری زمینه‌ای، کهولت سن و موارد دیگر بوده است.

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