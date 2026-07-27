به گزارش ایلنا، غلامعلی فخاری افزود: این حادثه تلخ روز جمعه 2 مرداد ماه به وقوع پیوسته است. در این ماجرا پدری تنها برای نجات فرزند 9 ساله خود دل به تندآب‌های رودخانه هراز زده بود، اما در نهایت این اتفاق منجر به غرق شدن پدر و پسر شد.

وی ادامه داد: در این راستا گزارشی مبنی بر وقوع این حادثه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان مازندران اعلام شد. از همان دقایق نخست تیم‌های پایگاه‌های امدادی گزنک و رینه با تجهیزات تخصصی در محل حادثه حاضر شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان مازندران اظهار داشت: ماهیت رودخانه هراز و ناپایداری جریان آب در محدوده آب‌اسک لایه‌های پیچیده‌ای را برای تیم‌های جست‌وجو ایجاد کرده، به گونه‌ای که بعد از گذشت 4 روز هنوز روند جست‌وجوها به پایان نرسیده است.

فخاری به تلاش نیروهای امدادی اشاره داشته و تصریح کرد: 4 روز است که آتش‌نشانان و امدادگران وجب‌به‌وجب رودخانه هراز را جست‌وجو می‌کنند. جست‌وجویی که یک هدف دارد، آن هم التیام ذره‌ای از دردهای بازماندگان با یافتن پیکر عزیزان آنها است.

وی بیان داشت: این حادثه که در میان مسافران و بومیان منطقه بازتاب وسیعی داشته است، یادآور هشدارهای مکرر امدادگران درباره رودخانه‌های کوهستانی مازندران است. رودخانه‌هایی که در عین زیبایی با کوچک‌ترین غفلتی جان‌های بسیاری را می‌گیرد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان مازندران تأکید کرد: عملیات جست‌وجو تا روشن شدن وضعیت نهایی و یافتن پیکر این 2 غرق شده با حداکثر توان نیروهای عملیاتی ادامه خواهد داشت. اخبار تکمیلی در این رابطه از طریق منابع رسمی اطلاع‌رسانی می‌شود.

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