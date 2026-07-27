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نجات موفق فرد گرفتار در چاه «مزرعه مال» کاشان پس از ۱۵ ساعت عملیات

نجات موفق فرد گرفتار در چاه «مزرعه مال» کاشان پس از ۱۵ ساعت عملیات
کد خبر : 1819251
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مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان گفت: فردی که در چاه منطقه «مزرعه مال» گرفتار شده بود، پس از ۱۵ ساعت تلاش بی‌وقفه و تخصصی نیروهای امدادی، با موفقیت نجات یافت.

به گزارش ایلنا از اصفهان، سیدمصطفی محتشمیان اظهار کرد: عملیات نجات فرد گرفتار در چاه واقع در منطقه «مزرعه مال» کاشان، از ساعت ۲۲:۲۵ شب گذشته آغاز شد و پس از ۱۵ ساعت تلاش مستمر نیروهای امدادی، با موفقیت به پایان رسید.

وی افزود: در این مأموریت سنگین و نفس‌گیر، نیروهای آتش‌نشانی با به‌کارگیری توان عملیاتی و تجهیزات تخصصی، عملیات نجات را در شرایطی دشوار و با رعایت کامل اصول ایمنی دنبال کردند تا در نهایت فرد گرفتار به‌صورت ایمن از داخل چاه خارج شود.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان با اشاره به جزئیات این عملیات خاطرنشان کرد: در جریان این مأموریت، ۲۰ نفر از آتش‌نشانان با استفاده از ۶ دستگاه خودروی تخصصی نجات و کوهستان، به همراه تجهیزات ویژه امداد و نجات، در محل حادثه حضور یافتند و عملیات را به‌صورت مستمر پیش بردند.

وی ادامه داد: این عملیات با همکاری یک تیم از جمعیت هلال‌احمر و همچنین عوامل اورژانس ۱۱۵ انجام شد و هماهنگی میان دستگاه‌های امدادی نقش مهمی در تسریع روند نجات و حفظ ایمنی مصدوم داشت.

محتشمیان تصریح کرد: پس از دسترسی نیروهای عملیاتی به فرد گرفتار و انجام اقدامات اولیه امدادی، مصدوم برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس ۱۱۵ تحویل داده شد.

وی با تقدیر از تلاش نیروهای حاضر در صحنه گفت: این عملیات از جمله مأموریت‌های دشوار و حساس امداد و نجات بود که با ایثار، دقت و تلاش شبانه‌روزی آتش‌نشانان و همراهی سایر نیروهای امدادی به سرانجام رسید.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان بیان کرد: حضور هماهنگ و تخصصی آتش‌نشانان، جمعیت هلال‌احمر و اورژانس ۱۱۵ موجب شد عملیات در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با رعایت ملاحظات فنی و ایمنی به نتیجه برسد.

وی با اشاره به اهمیت آمادگی نیروهای امدادی در حوادث مشابه افزود: تجهیز مناسب، آموزش مستمر و هماهنگی بین‌بخشی از عوامل مهم در موفقیت چنین عملیات‌هایی است و مجموعه آتش‌نشانی کاشان همواره تلاش می‌کند با حفظ آمادگی عملیاتی، در سریع‌ترین زمان به حوادث و بحران‌ها پاسخ دهد.

محتشمیان از تلاش همه نیروهای عملیاتی و امدادی قدردانی کرد و گفت: از ایثار، تعهد و همکاری تمامی عوامل آتش‌نشانی، جمعیت هلال‌احمر و اورژانس ۱۱۵ که در این مأموریت دشوار حضور مؤثر داشتند، صمیمانه تقدیر می‌کنیم.

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