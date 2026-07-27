دادستان اصفهان:
آموزش عمومی و فرماندهی واحد در پدافند پرتوی باید در اولویت باشد
دادستان اصفهان گفت: باتوجه به شرایط حساس منطقه وتحولات اخیر آموزش عمومی، تجهیز دستگاههای اجرایی، ایجاد فرماندهی واحد و تدوین برنامهریزی عملیاتی باید در حوزه پدافند پرتوی اولویت باشد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، سیدمحمد موسویان، ظهر دوشنبه در کارگروه حقوقی قرارگاه پدافند پرتوی استان اصفهان با اشاره به ضرورت ارتقای سطح آمادگی دستگاههای مسئول در برابر تهدیدات نوظهور، اظهار کرد: با توجه به شرایط حساس منطقه و اتفاقات اخیر، لازم است مجموعه دستگاههای اجرایی، امدادی، خدماتی و متولی با نگاه پیشگیرانه و عملیاتی، آمادگی خود را برای مقابله با تهدیدات احتمالی بهویژه در حوزه پدافند پرتوی افزایش دهند.
وی افزود: در چنین شرایطی، آموزش عمومی، تجهیز و بهروزرسانی امکانات دستگاههای اجرایی، ایجاد فرماندهی واحد و همچنین تدوین برنامهریزی عملیاتی منسجم، از جمله محورهای اساسی است که باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با تأکید بر ضرورت آمادگی همهجانبه دستگاهها تصریح کرد: تمامی دستگاههای اجرایی و متولی باید امکانات، تجهیزات و زیرساختهای خود را متناسب با نوع تهدیدات احتمالی بازبینی و بهروزرسانی کنند تا در شرایط خاص، امکان واکنش سریع، دقیق و هماهنگ وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: در حوزه مدیریت بحران، هرگونه تأخیر در تصمیمگیری، ناهماهنگی بین بخشی یا ضعف در اطلاعرسانی میتواند تبعات سنگینی به همراه داشته باشد؛ از این رو، ایجاد سازوکار فرماندهی واحد و مشخص بودن شرح وظایف هر دستگاه، یک ضرورت انکارناپذیر است.
موسویان با اشاره به اهداف تشکیل کارگروه حقوقی قرارگاه پدافند پرتوی استان اظهار کرد: یکی از مأموریتهای مهم این کارگروه، بررسی ابعاد حقوقی و اجرایی جبران خسارت در شرایط وقوع حادثه است؛ از جمله تعیین سازوکار نحوه جبران خسارت از سوی شرکتهای بیمه، اجرای کامل قانون حدنگار در اطراف سایتهای هستهای، تعیین قاضی کشیک و ارائه راهکارهای لازم برای جبران خسارتهای احتمالی واردشده به محیط زیست، بخش کشاورزی، دامداری و صنایع مرتبط.
وی افزود: در حوزه پدافند پرتوی، صرف تدوین دستورالعملها کافی نیست، بلکه هر دستگاه باید دقیقاً بداند در زمان بروز حادثه چه مسئولیتی بر عهده دارد، چگونه باید وارد عمل شود و چه اقداماتی را در میدان انجام دهد. بر همین اساس، لازم است دستگاههای ذیربط از همین مقطع، اقدامات میدانی و اجرایی خود را آغاز کنند.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان خاطرنشان کرد: چنانچه هر یک از دستگاهها در مسیر انجام مأموریتهای خود با موانع، مشکلات اجرایی یا کمبودهای زیرساختی مواجه هستند، باید این مسائل را بدون وقفه به دبیرخانه قرارگاه پدافند پرتوی استان اعلام کنند تا پیگیری و تصمیمگیری لازم در سریعترین زمان ممکن انجام شود.
وی همچنین با اشاره به نقش دستگاه قضایی در حمایت از روند مدیریت استان گفت: دستگاه قضایی استان در صورت لزوم، پیگیریهای لازم را از مدیریت استان و دستگاههای مسئول در خصوص انجام تکالیف قانونی، رفع نواقص و افزایش سطح آمادگی خواهد داشت تا خللی در روند صیانت از امنیت و سلامت عمومی ایجاد نشود.
موسویان با بیان اینکه آمادگی در حوزه پدافند پرتوی تنها به تجهیزات محدود نمیشود، اضافه کرد: در کنار تأمین امکانات و ارتقای زیرساختها، آموزش، آگاهیبخشی و ارتقای سطح شناخت عمومی نسبت به مخاطرات احتمالی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا مدیریت صحیح افکار عمومی و رفتار اجتماعی در زمان بحران، بخش مهمی از موفقیت در کنترل شرایط را رقم میزند.
وی تأکید کرد: برگزاری کلاسها و دورههای آموزشی عمومی برای اقشار مختلف مردم، کارکنان دستگاهها و نیروهای مرتبط باید با جدیت دنبال شود، چرا که آموزش و اطلاعرسانی صحیح و هدفمند، نقش مؤثری در مدیریت حوادث، کاهش آسیبها و بهینهسازی ساختار استانی در شرایط بحران خواهد داشت.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: اگر برنامهریزی دقیق، تقسیم کار روشن، آموزش مستمر و هماهنگی عملیاتی میان دستگاهها بهدرستی شکل بگیرد، استان میتواند در مواجهه با هرگونه تهدید احتمالی، عملکردی منسجم، سریع و مؤثر داشته باشد.