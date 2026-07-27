کشف و ضبط ۲۲ دستگاه ماینر غیرمجاز در یک منزل مسکونی در شوش
مدیر توزیع برق شوش از کشف و ضبط ۲۲ دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز (ماینر) در یک منزل مسکونی این شهرستان خبر داد.
سیدسلمان ساداتی روز دوشنبه در گفتوگو با ایلنا در خوزستان اظهار کرد: با تلاش دفتر حراست مدیریت توزیع برق شوش و در پی انجام بازرسیهای میدانی، استفاده غیرمجاز از دستگاههای استخراج رمز ارز در یک منزل مسکونی شناسایی و پس از تأیید تخلف، با اخذ حکم قضایی، عملیات جمعآوری این تجهیزات با حضور عوامل نیروی انتظامی انجام شد.
وی افزود: در این عملیات، ۲۲ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و ضبط شد و انشعاب برق غیرمجاز این محل نیز قطع و جمعآوری شد.
مدیر توزیع برق شوش ادامه داد: دستگاههای کشفشده به همراه سایر مستندات برای تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.
ساداتی با تأکید بر آثار مخرب استفاده غیرمجاز از ماینرها بر شبکه توزیع برق، از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیتهای مشکوک در زمینه استخراج غیرمجاز رمز ارز، موضوع را از طریق سامانههای اعلامشده به شرکت توزیع نیروی برق اطلاع دهند.